Пилота Юсупова, экстренно посадившего лайнер «Уральских авиалиний», наградят медалью
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, в скором времени будет награжден медалью Совета муфтиев России «За заслуги». Об этом рассказали в пресс-службе организации. Пилота наградит председатель духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
- Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили по истине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва - Симферополь Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», - отметил духовный лидер российских мусульман.
Напомним, что речь идет о лайнере А321, который вчера, 15 августа, должен был лететь из Москвы в Симферополь, но совершил экстренную посадку недалеко от аэропорта, посреди кукурузного поля. По предварительным данным в двигатель самолета попала стая птиц, после чего он загорелся и отключился. В тот момент на борту находилось 233 человека, включая 7 членов экипажа. Все остались живы.
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ИСТОЧНИК KP.RU