2019-08-15T18:35:35+03:00
Общество

Екатеринбургские педагоги благодарят Георгия Мурзина за спасение пассажиров лайнера

Он со школы мечтал связать свою судьбу с авиацией
Алина СУРИНА
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Пилота лайнера "Уральских авиалиний" благодарят педагоги Фото: соцсетиПилота лайнера "Уральских авиалиний" благодарят педагоги Фото: соцсети
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Педагоги школы № 86 Екатеринбурга благодарят своего выпускника Георгия Мурзина за спасение жизней пассажиров авиалайнера «Уральских авиалиний». Второй пилот самолета, совершившего сегодня экстренную посадку в кукурузном поле, окончил школу в 2013 году. Его классными руководителями были Елена Фадичева и Светлана Горинова, сейчас исполняющая обязанности директора родной школы героя.

- Георгий всегда мечтал связать свою судьбу с авиацией, тем более что пример был перед глазами. Родители – сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии, - рассказала Светлана Горинова. - Чувство ответственности было присуще ему с младших классов, родители часто находились в длительных командировках, поэтому Георгий был самостоятельным и умел решать свои проблемы сам. Никогда ни с кем не конфликтовал, был приветлив и доброжелателен.

Педагоги гордятся своим выпускником и называют его «мужчиной с большой буквы», вспоминают, что он отличался собственным мнением и смело отстаивал его на уроках. Директор школы поделилась, что Георгий Мурзин скромничает, не хочет комментировать произошедшее и просит много о нем не говорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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