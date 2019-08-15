Второй пилот, самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Москвой, пошел в авиацию по стопам родителей

Настоящие герои этого дня – два пилота «Уральских авиалиний», которые успешно посадили самолет на кукурузное поле, несмотря на двигатели, отказавшие из-за попадания в них стаи чаек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726185" frameborder="0"></iframe> «С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

Причем, как оказалось, такой итог далеко не случайность – как минимум у одного из них, второго пилота Георгия Мурзина, небо, что называется, в крови. Его родители и сами работают в авиации, в компании «Уральские авиалинии».

Самолет стал падать из-за стаи птиц, попавшей в двигатели.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– У нас вся школа им гордится, – поделилась директор школы в Екатеринбурге, в которой учился Мурзин. – И тетя его работает учителем, поэтому мы сразу узнали о случившемся. У него и мама, и папа работают бортпроводниками. Поэтому и он целенаправленно, пока учился, шел к тому, чтобы тоже связать себя с небом. Хотел стать пилотом, поэтому и учился очень хорошо. Он вообще хороший мальчик из порядочной семьи. Доброжелательный и общительный. О его планах пойти в авиацию, по стопам родителей вся школа знала. Родители часто бывали в командировках, так что он рос самостоятельным и ответственным. Привык решать проблемы сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726076" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

Добавим, что во время жесткой посадки самолета, все люди выжили. На борту было 234 пассажира. 23 из них госпитализировали в больницу после приземления, но потом почти всех отпустили домой.

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