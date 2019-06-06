В Свердловской области начались взыскания долгов за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-06T13:29:10+03:00

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Со свердловчан начали взыскивать долги за вывоз мусора. Пока это коснется только северной зоны с центром в Нижнем Тагиле, которую обслуживает оператор «Рифей» .

Вести претензионно-исковую работу от имени компании будет Региональный информационный цент. На данный момент претензии получили 218 юридических лиц. До конца июня планируется подать в суд более 800 заявлений в отношении физических лиц. Взыскивать задолженность будут в приказном порядке, списывая деньги с банковских карт.

- Приказной порядок не требует судебного разбирательства: поставщик услуг обращается с заявлением в суд, где выдается приказ, который взыскатель имеет право сам, не обращаясь в службу судебных приставов, направить как работодателю, так и в банки, - рассказали в Региональном информационном центре. - Должника, в свою очередь, суд уведомляет о том, что вынесено решение о взыскании долга. Через 10 дней после уведомления долги будут списаны с карты или счета потребителя.

Отметим, с 1 июня для восточной зоны, куда входит Екатеринбург, и северной с центром в Нижнем Тагиле тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора были снижены.

Для «Спецавтобазы», обслуживающей Восток, сумма снижена с 686,05 до 474,37 рублей за кубометр мусора в месяц. Для «Рифея», обслуживающего Север, тариф понизился с 835,97 до 695,23 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU