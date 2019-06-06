2019-06-06T13:29:10+03:00
Недвижимость

В Свердловской области начались взыскания долгов за вывоз мусора

До конца месяца претензии получат больше 1000 неплательщиков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Взыскивать задолженность будут списывая деньги с банковских картВзыскивать задолженность будут списывая деньги с банковских картФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Со свердловчан начали взыскивать долги за вывоз мусора. Пока это коснется только северной зоны с центром в Нижнем Тагиле, которую обслуживает оператор «Рифей» .

Вести претензионно-исковую работу от имени компании будет Региональный информационный цент. На данный момент претензии получили 218 юридических лиц. До конца июня планируется подать в суд более 800 заявлений в отношении физических лиц. Взыскивать задолженность будут в приказном порядке, списывая деньги с банковских карт.

- Приказной порядок не требует судебного разбирательства: поставщик услуг обращается с заявлением в суд, где выдается приказ, который взыскатель имеет право сам, не обращаясь в службу судебных приставов, направить как работодателю, так и в банки, - рассказали в Региональном информационном центре. - Должника, в свою очередь, суд уведомляет о том, что вынесено решение о взыскании долга. Через 10 дней после уведомления долги будут списаны с карты или счета потребителя.

Отметим, с 1 июня для восточной зоны, куда входит Екатеринбург, и северной с центром в Нижнем Тагиле тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора были снижены.

Для «Спецавтобазы», обслуживающей Восток, сумма снижена с 686,05 до 474,37 рублей за кубометр мусора в месяц. Для «Рифея», обслуживающего Север, тариф понизился с 835,97 до 695,23 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Арамили объявленный в розыск беглец выдал себя, подав объявление о работе
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах
Корейцы дадут 100 миллионов долларов на строительство завода в Краснотурьинске
В Екатеринбурге ищут сбежавшую из дома 17-летнюю девушку
На Урале грузовой поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей
На трех улицах Екатеринбурга осенью появятся знаки «Остановка запрещена»
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по скоростному трамваю, который соединит Академический с Центром
Екатеринбуржцу, убившему своего знакомого в День защитника отечества, грозит 15 лет лишения свободы
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
Попрошайничали и бродили по городу: пропавших детей из Режа нашли в Екатеринбурге
«Стекло разбито, на водительском месте сидит человек»: в Екатеринбурге вскрыли машину известного журналиста
Стажера из ГИБДД, погубившего в аварии своего коллегу, приговорили к году колонии-поселения
Испугался штрафа: в Екатеринбурге бизнесмен снес свой нелегальный цветочный киоск
ВКонтакте запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге
В Екатеринбурге под суд пойдут супруги-рецидивисты, набравшие на подставных лиц автокредитов
Екатеринбурженка «разводила» ухажеров со всей страны, прося денег на билет, чтобы приехать в гости
Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН
Уральского юриста Ивана Волкова арестовали на 9 суток из-за пикета в сквере у Драмтеатра
За застройку и землепользование в Екатеринбурге начнут отвечать архитекторы и депутаты гордумы
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Ласковый и нежный зверь: шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка
Фитнес-тренер, осужденный педофилию, будет делать мебель в колонии Екатеринбурга
Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады
СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам