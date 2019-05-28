2019-05-28T12:41:21+03:00
Недвижимость

На Урале снизили тарифы на мусор, но не для всех

Постановление вступает с силу с 1 июня
Лев ИСТОМИН
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Мусор будет обходиться уральцам дешевлеМусор будет обходиться уральцам дешевлеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области снизят тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Правда, снижение коснулось только двух зон – восточной, куда входит Екатеринбург и северной с центром в Нижнем Тагиле. В западной зоне тарифы оставили без изменений.

Постановление региональный РЭК приняла еще 21 мая, однако опубликовали его только во вторник, 28 мая. Для «Спецавтобазы», обслуживающей Екатеринбург и десятки населенных пунктов вблизи уральской столицы, тариф снижен с 686,05 рублей до 474,37 рублей за кубометр мусора в месяц. Таким образом, снижение составило 31%.

Для «Рифея», обслуживающего север области тариф понизился с 835,97 рублей до 695,23 рублей за кубометр мусора в месяц, это 17%.

Теперь жители многоквартирных домов в Екатеринбурге будут платить 101,04 рубля вместо прежних 146-ти рублей, а горожане, проживающие в частных домах – 123,3 рубля.

Жители муниципалитетов, которые обслуживает «Спецавтобаза» (кроме Екатеринбурга), плата будет в пределах: 82 рубля с человека в месяц, для «частников» - 86,8 рубля.

С января в регионе стали сортировать мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января в регионе стали сортировать мусорФото: Алексей БУЛАТОВ

Жители северных населенных пунктов Свердловской области, которые обслуживает региональный оператор «Рифей», будут платить следующие суммы: жители многоквартирников 120,27 рубля в месяц с одного человека, для частных домов – 127,22 рубля.

Стоит отметить, что нормативы накопления мусора РЭК оставила прежними. Для жителей высоток в уральской столице он составляет 0,213 кубометра в месяц на одного человека, для «частников» - 0,261 кубометра в месяц на человека. В других населенных пунктах региона эта норма существенно ниже: 0,173 кубометра в месяц для жителей многоквартирных домов и 0,183 кубометра для жителей частных домов.

Причиной снижения тарифов стало обвинение со стороны Уральской Федеральной антимонопольной службы в адрес РЭК. Суть обвинения заключается в необоснованности установленного тарифа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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