«Мусорная реформа» на Урале: надо ли платить за мусор, если ты не живешь в квартире

C 1 января в Свердловской области стартовала «мусорная реформа». И если вначале нового года большинство из нас относились к ней легкомысленно, то после того, как пришли квитанции, появилась масса вопросов. Мы собрали вопросы от наших читателей и радиослушателей и задали их Григорию Вихареву, директору ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор, который занимается вывозом мусора. - Ред.) в эфире радио «Комсомольская правда» на [92,3FM].

НЕ ДОЗВОНИЛИСЬ ПО ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ?

- «Мусорная реформа» пока очень странная вещь. Деньги платим за то, чего нет. Нам обещают построить какие-то мусорные заводы в каком-то будущем. Почему бы сначала не построить завод?

- Региональный оператор «Спецавтобаза», как и другие региональные операторы, является исполнителем «Мусорной реформы». Заказчик у регионального оператора, с кем заключен контракт, это Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Задача министерства - вести работу в этом направлении, привлечь в отрасль инвестиции, чтобы в перспективе у нас с вами появились эти заводы. В Свердловской области должны быть построены 12 мусоросортировочных комплексов. Из них в Екатеринбурге - два, каждый мощностью до 400 тысяч тонн в год с коэффициентом выборки полезных фракций - до 60 %. Этого вполне хватит, чтобы обслуживать жителей Екатеринбурга и близлежащие города.

Глава «Спецавтобазы» Григорий Вихарев в эфире радио «Комсомольская правда» отвечал на вопросы слушателей по «Мусорной реформе».Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему не отвечает телефон горячей линии по вывозу мусора?

- Жители могут получить консультации по поводу нововведений по номеру 8-800-77-500-96. Но нужно понимать, если вы не можете дозвониться до кол-центра, значит, надо позвонить чуть позже. Сейчас работает 15 горячих линий по одному номеру. С марта их будет 20. Только за январь мы приняли более 6400 звонков. В основном задают вопросы с частного сектора по графику вывоза мусора, утвержденному местной администрацией. И только 9 % были недовольны вывозом мусора либо задавали вопросы по поводу каких-то технических моментов.

- В тариф входит вывоз мусора, экологический сбор и утилизация. Объясните подробнее за что платим?

- Предельный тариф за один кубометр мусора составляет 697 рублей. Эта сумма распределяется следующим образом: 426 рублей 52 копейки - это транспортировка. 28 рублей 5 копеек - захоронение на полигонах. 116 рублей 29 копеек в структуре тарифа - это НДС. 110 рублей 71 копейка - операционные затраты. И 14 рублей 22 копейки - это налог на негативное воздействие на окружающую среду.

ПЕРЕРАСЧЕТ ВОЗМОЖЕН

- У нас квартира в Екатеринбурге, мы в ней прописаны, но живем в частном доме в пригороде, как нам быть?

- Вы должны прийти в свою управляющую компанию, составить актуальный акт о том, что вас физически нет в квартире и вы проживаете в частном доме. Далее акт нужно принести либо напрямую региональному оператору, либо в офисы ЕРЦ. Если услуга уже начислена, а я понимаю, что по январю это произошло, то в данном случае это перспектива перерасчета.

- Может ли собственник написать заявление, что он отсутствует по месту прописки и поэтому просит с него эти деньги не снимать?

- Конечно. На период начисления, если собственника физически в квартире не было, он, допустим, улетел куда-нибудь или находится в командировке, то составляется акт, который подтверждается документами управляющей компании или ТСЖ. Если счет будет выставлен, но документация будет и будет подтверждающая бумага, то вне всяких сомнений, это снова перспектива перерасчета.

В будущем в Свердловской области должны быть построены 12 мусоросортировочных комплексов. Из них в Екатеринбурге - два.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Лицевой счет разделен на четырех собственников. Один из собственников не прописан и не проживает в квартире. Имеет только долю в ней. Почему в его квитанции, где зарегистрировано 0 человек и проживающих 0 стоит строка «Вывоз мусора: 148 рублей»?

- Сегодня на территории, за которую отвечает «Спецавтобаза», работают три биллинговых оператора, то есть тех, кто производит начисления. Это «Единый расчетный центр», «Екатеринбургэнергосбыт» и «Свердловэнергосбыт» (сейчас «ЭнергосбыТ Плюс». - Ред.). Я допускаю, что где-то на данном этапе возможны некорректные начисления. Их очень мало. Для понимания: отчетный период от месяца к месяцу это 20 число. Поэтому, если подобные случаи происходят, это абсолютно точно перспектива перерасчета. Вывоз мусора - это коммунальная услуга, а в коммунальных услугах перерасчет для потребителей - это не норма, а практика.

СТУЧАТЬ НА СОСЕДЕЙ НЕХОРОШО

- Мусорная реформа по прописке - это несправедливо. В соседней квартире проживает десять мигрантов без прописки. Они не платят. Кто будет платить за мигрантов? Почему моя семья, живущая в городе 40 лет, должна за них платить?

- Нормативы на территории области определяла Региональная энергетическая комиссия на основе данных от муниципалитетов. Муниципальные образования составляли данные по методике расчетов, которая утверждена правительством Свердловской области. В итоге получилась цифра, которая для Екатеринбурга, условно говоря, чуть больше двух кубических метров в год на человека. Я говорю про жителей многоквартирных домов. Высчитывается тариф очень просто - норматив умножается на тариф предельный единый и делится на 12 месяцев. Отсюда цифра 148 рублей для жителей многоквартирных домов. Справедливо или нет? Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли - региональному оператору что дали, с тем он и работает. Качественно ли он оказывает услуги? Наверное, время покажет.

- Сколько времени требуется для составления договора на юридическое лицо?

- Учитывая профессионализм нашего клиентского отдела, не так долго. Если нет наличия протокола разногласия, то пять минут. Если с протоколом разногласия, то это отношения двух хозяйствующих субъектов и в этом трудностей тоже никаких не вижу.

- Если я «настучу» на соседа, скажу, сколько у него фактически мигрантов проживает, будет ли мне материальное поощрение?

- Нет, материальных поощрений, не будет, но акты фактического проживания и так есть в биллинговых компаниях.

- Если я живу один, мусор не произвожу, питаюсь на работе, я тоже должен платить за мусор?

- Да, так же, как и за свет, газ и воду. Но если вы в квартире проживаете. Если не проживаете, то нужно принести подтверждающие документы, и счет выставлен не будет.