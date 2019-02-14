2019-02-14T16:55:57+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВ

На горячую линию по уборке мусора поступило уже более 6 тысяч звонков от уральцев

Григорий Вихарев, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальнымиГригорий Вихарев, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальнымиФото: Павел ФИЛИППОВ

Григорий Вихарев, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказал слушателям о том, как сэкономить на вывозе мусора, если уезжаешь в отпуск, а также о том, почему мы платим больше челябинцев

На горячую линию по уборке мусора поступило уже более 6 тысяч звонков от уральцев

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