На горячую линию по уборке мусора поступило уже более 6 тысяч звонков от уральцев
Григорий Вихарев, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальнымиФото: Павел ФИЛИППОВ
Григорий Вихарев, директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказал слушателям о том, как сэкономить на вывозе мусора, если уезжаешь в отпуск, а также о том, почему мы платим больше челябинцев
На горячую линию по уборке мусора поступило уже более 6 тысяч звонков от уральцев
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