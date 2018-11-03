2018-11-03T10:44:44+03:00
Общество

У Свердловского правительства появится светящаяся елка за 390 тысяч рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который соберет и установит искусственную ель у здания Правительства Свердловской области. Как сообщается на сайте госзакупок, компания, выигравшая тендер, получит за работу 398,4 тысячи рублей.

- Ель будет освещаться 15 разными способами и украшена светящимися крестами, мишурой и декоративными шарами, - говорится в техзадании.

После монтажа новогоднее дерево высотой 14 метров обнесут ограждением из шести щитов.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 14 ноября. Победитель должен будет установить ель до 15 декабря.

Возле башни Исеть тем временем зальют гигантский каток. Площадь корта составит 5000 квадратных метров.

А главная новогодняя площадка - Площадь 1905 года - превратится в сказочный лес по мотивам произведений Павла Бажова. В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения великого писателя. Темой Ледового городка станут «Сокровища Малахитовой шкатулки».

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