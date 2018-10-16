Горки, лабиринт и скульптуры по мотивам сказов Бажова: опубликован проект ледового городка в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-16T09:52:18+03:00

В этом году его темой станут «Сокровища Малахитовой шкатулки»

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Администрация Екатеринбурга опубликовала заявку на строительство ледового городка к Новому году на площади 1905 года. Ледяные фигуры обойдутся городскому бюджету в 23 миллиона рублей – это столько же, как и год назад.

Эскиз ледового городка в 2018-19 годах. Фото: Госзакупки

На этот раз темой городка станут «Сокровища Малахитовой шкатулки». Все скульптуры и горки будут посвящены сказам Павла Бажова, так как в 2019 году исполняется 140 лет со дня его рождения. Посетителей ждут детский горка чашка, ледяной лабиринт, светящаяся композиция «Великий Полоз» и несколько горок.

Ледовый лабиринт. Фото: Госзакупки

Вот такие скамейки нас ждут в этом году. Фото: Госзакупки

«Ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года превратится в сказочный бажовский лес с огромными сугробами, вспыхивающими таинственными огнями, и наполнится героями из его сказов», — говорится в проектной документации.

Главная сцена городка. Фото: Госзакупки

Для того, чтобы возвести городок около 650 кубических метров льда, не менее 50 кубометров искусственного снега, гирлянды и подсветка.

Так будут выглядеть скульптуры по мотивам сказов Бажова. Фото: Госзакупки

Демонтаж городка начнется 21 января.