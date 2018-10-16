2018-10-16T09:52:18+03:00
Общество

Горки, лабиринт и скульптуры по мотивам сказов Бажова: опубликован проект ледового городка в Екатеринбурге

В этом году его темой станут «Сокровища Малахитовой шкатулки»
Олег Галимов
Поделиться:
Городок будет работать до 21 январяГородок будет работать до 21 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация Екатеринбурга опубликовала заявку на строительство ледового городка к Новому году на площади 1905 года. Ледяные фигуры обойдутся городскому бюджету в 23 миллиона рублей – это столько же, как и год назад.

Эскиз ледового городка в 2018-19 годах. Фото: Госзакупки

Эскиз ледового городка в 2018-19 годах. Фото: Госзакупки

На этот раз темой городка станут «Сокровища Малахитовой шкатулки». Все скульптуры и горки будут посвящены сказам Павла Бажова, так как в 2019 году исполняется 140 лет со дня его рождения. Посетителей ждут детский горка чашка, ледяной лабиринт, светящаяся композиция «Великий Полоз» и несколько горок.

Ледовый лабиринт. Фото: Госзакупки

Ледовый лабиринт. Фото: Госзакупки

Вот такие скамейки нас ждут в этом году. Фото: Госзакупки

Вот такие скамейки нас ждут в этом году. Фото: Госзакупки

«Ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года превратится в сказочный бажовский лес с огромными сугробами, вспыхивающими таинственными огнями, и наполнится героями из его сказов», — говорится в проектной документации.

Главная сцена городка. Фото: Госзакупки

Главная сцена городка. Фото: Госзакупки

Для того, чтобы возвести городок около 650 кубических метров льда, не менее 50 кубометров искусственного снега, гирлянды и подсветка.

Так будут выглядеть скульптуры по мотивам сказов Бажова. Фото: Госзакупки

Так будут выглядеть скульптуры по мотивам сказов Бажова. Фото: Госзакупки

Демонтаж городка начнется 21 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске
В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.
Новости 24
На Урал стали в два раза больше привозить винограда из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге