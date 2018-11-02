В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют гигантский каток
Площадь корта составит 5000 квадратных метров
Первых посетителей на большом катке ждут уже 1 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В самом центре Екатеринбурга этой зимой появится гигантский каток. Его зальют на территории «Екатеринбург-Сити» около башни «Исеть». Строительством корта займется УГМК.
Площадь катка составит 5000 квадратных метров. Для удобства и комфорта гостей рядом организуют парковку на 180 мест, а также прокат коньков и кафе.
- Корт окружат 36 светильников, 12 из которых будут разноцветными, - добавили в пресс-службе УГМК.
Первых посетителей на большом катке ждут уже 1 декабря. Продолжительность работы корта будет зависеть от погоды.