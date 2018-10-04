«Ребенок бежал вдоль железной дороги»: сотрудница таможни рассказала, как нашла потеряшку в Кольцово

4 Окт. 11:50 2018-10-04T15:05:15+03:00

Семья малыша живет по соседству с женщиной, но забирать ребенка с улицы там отказались

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Вчера в Екатеринбурге в поселке Кольцово прохожие обнаружили 3-летнего малыша, который один бродил по улицам и при этом был одет совсем не по погоде. Неравнодушные прохожие доставили ребенка в полицию, а оттуда мальчика перенаправили в больницу.

Сегодня стали известны некоторые подробности этой истории. Одиноко слоняющегося ребенка заметила сотрудница Кольцовской таможни. Наталья попросила не называть ее фамилии и должности, но рассказала, как все произошло.

- Вдоль железной дороги бежал ребенок. В сапогах на голую ногу, в штанах и кофточке. Мой знакомый, с которым мы были рядом, сразу же снял куртку и надел на ребенка, - все еще волнуясь рассказывает женщина. - Я вынесла из дома детские вещи, надела на малыша. Соседи принесли еду. Мальчик очень жадно ел, такое ощущение, что его не кормили несколько дней.

Незнакомых взрослых ребенок не испугался и даже довольно охотно шел на контакт. Правда, мальчик ничего не говорил, поэтому общаться с ним приходилось как в игре «да-нет». На все вопросы ребенок отвечал, только кивая головой.

Наталья предположила, что малыш, скорее всего, из неблагополучной семьи, которая живет неподалеку, и повела найденыша туда. Однако глава семьи уверенно заявил, что его дети все дома и у них никто не пропадал. И лишь спустя сутки женщина из новостей узнала, что все-таки приводила ребенка по верному адресу.

Сейчас мальчик находится в больнице, сюда же привезли и двух его младших братьев, которых забрали из квартиры пьяного отца. О матери детей пока ничего неизвестно.