2018-10-04T15:05:15+03:00
Общество

«Ребенок бежал вдоль железной дороги»: сотрудница таможни рассказала, как нашла потеряшку в Кольцово

Семья малыша живет по соседству с женщиной, но забирать ребенка с улицы там отказались
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Вчера в Екатеринбурге в поселке Кольцово прохожие обнаружили 3-летнего малыша, который один бродил по улицам и при этом был одет совсем не по погоде. Неравнодушные прохожие доставили ребенка в полицию, а оттуда мальчика перенаправили в больницу.

Сегодня стали известны некоторые подробности этой истории. Одиноко слоняющегося ребенка заметила сотрудница Кольцовской таможни. Наталья попросила не называть ее фамилии и должности, но рассказала, как все произошло.

- Вдоль железной дороги бежал ребенок. В сапогах на голую ногу, в штанах и кофточке. Мой знакомый, с которым мы были рядом, сразу же снял куртку и надел на ребенка, - все еще волнуясь рассказывает женщина. - Я вынесла из дома детские вещи, надела на малыша. Соседи принесли еду. Мальчик очень жадно ел, такое ощущение, что его не кормили несколько дней.

Незнакомых взрослых ребенок не испугался и даже довольно охотно шел на контакт. Правда, мальчик ничего не говорил, поэтому общаться с ним приходилось как в игре «да-нет». На все вопросы ребенок отвечал, только кивая головой.

Наталья предположила, что малыш, скорее всего, из неблагополучной семьи, которая живет неподалеку, и повела найденыша туда. Однако глава семьи уверенно заявил, что его дети все дома и у них никто не пропадал. И лишь спустя сутки женщина из новостей узнала, что все-таки приводила ребенка по верному адресу.

Сейчас мальчик находится в больнице, сюда же привезли и двух его младших братьев, которых забрали из квартиры пьяного отца. О матери детей пока ничего неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин