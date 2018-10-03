В холод был почти раздет: в Екатеринбурге нашли малыша без родителей

СЕГОДНЯ 21:36 2018-10-03T21:37:59+03:00

На вид малышу 2-3 года. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге найден очередной малыш, которого обнаружили в одиночестве гуляющим по улице в районе Кольцово рядом с домом №25 по улице Петропавловской.

Мужчина, который первым увидел мальчика (на вид малышу всего 2-3 года), передал его сотрудникам полиции из отдела №6, а те, в свою очередь – медикам.

- Он был одет в светлую кофту с рисунком в виде мишек, голубые махровые брюки, бордовые ботинки. Верхней одежды на малыше не было. Он не разговаривает, пока малыш передан в медицинское учреждение, - рассказали в полиции.

Всех, кто узнал малыша по фото, просят позвонить по телефонам 356-42-06, 294-14-94 или 02.