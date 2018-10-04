Полицейские Екатеринбурга нашли отца малыша, в одиночку гуляющего в Кольцово

4 Окт. 10:52 2018-10-04T14:59:12+03:00

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Полицейские Екатеринбурга нашли отца мальчика, которого одиноко бредущего по улицам Кольцово обнаружили прохожие. На вид ребенку около 2-3 лет, больше о нем ничего известно не было. Сам малыш ни в отделении, ни в больнице, куда его перенаправили потом, не проронил ни слова.

- Отец ребенка спал, у него были признаки алкогольного опьянения. Кроме него в квартире находились двое маленьких детей, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Найденный на улице малыш оказался старшим сыном мужчины. Сейчас все трое детей переданы медикам. Где находится их мать, правоохранителям пока выяснить не удалось.