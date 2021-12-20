В Екатеринбурге за прививку от коронавируса подарят сертификат в фитнес-центр

Акция пройдет в десяти пунктах вакцинации, расположенных в крупных торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области решил провести предновогоднюю акцию в Екатеринбурге и подарить всем желающим сделать прививку от коронавируса сертификат в фитнес-центр. На него можно будет неделю бесплатно посещать любой тренажерный зал известной в городе сети.

- Среди жителей Свердловской области немало тех, кто заботится о своем здоровье и регулярно посещает спортивные учреждения. Медицинские работники призывают всех, особенно студентов и представителей работающей молодежи использовать возможность и позаботиться о своем здоровье вдвойне, - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

Акция пройдет в десяти пунктах вакцинации, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга с 22 декабря. Подробнее об участии в ней в Минздраве обещают рассказать в день ее запуска.

Напомним, подобная акция проходит в мобильном пункте вакцинации в Екатеринбургском Цирке. Там желающим сделать прививку дарят сертификат, который можно обменять на билет на выступление. Его за все время посетили больше 10 тысяч человек.

Кстати, с 24 декабря, этот пункт вакцинации будет закрыт. Планируется, что он возобновит работу после окончания новогодних представлений - 9 января.