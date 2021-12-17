В екатеринбургском цирке закрывается мобильный пункт вакцинации

Точку, где можно сделать прививку от коронавируса, запустили в мае этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мобильный пункт вакцинации, который расположен в здании местного цирка, закроется на время новогодних праздников. Точку, где можно сделать прививку от коронавируса, запустили в мае этого года.

- За то время, что пункт работает, нас посетили больше 10 тысяч человек. Мы закрываем пункт вакцинации с 24 декабря по 9 января.Планируем открыть его вновь после окончания новогодних представлений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе екатеринбургского цирка.

Примечательно, что горожанам, поставившим вакцину, дадут специальный сертификат, который можно будет обменять на контрамарку на представление. Поставить прививку и получить билет можно, только если исполнилось 18 лет. С собой нужно взять медицинский полис и СНИЛС.