Фотографу-убийце Дмитрию Лошагину повторно отказали в условно-досрочном освобождении

В 2015 году Дмитрий Лошагин был приговорен к десяти годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый фотограф Дмитрий Лошагин не оставляет попыток выйти на свободу. Сегодня в Свердловском областном суде рассматривали апелляционную жалобу его адвоката на решение Чкаловского районного суда. Дело в том, что в августе Лошагин добился условно-досрочного освобождения, но затем Чкаловский суд это решение отменил. В 2015-м фотографа приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве своей супруги и от решения областного суда зависит, сможет ли он покинуть стены колонии почти на четыре года раньше, или нет.

Интересы Дмитрия Лошагина на заседании суда представлял его адвокат Сергей Лашин. Сам Дмитрий Лошагин отказался участвовать в заседании. Не пришли на него и представители потерпевшей стороны - родственники убитой Юлии Прокопьевой-Лошагиной.

- С решением Чкаловского районного суда сторона защиты не согласна, - сказал Сергей Лашин, адвокат Лошагина. - Полагаю, что оно подлежит отмене по следующим обстоятельствам. Судом допущены существенные нарушения закона. Фактически основание для удовлетворения ходатайства – то, что Лошагин возместил вред. Второе основание для освобождения - для своего исправления он не нуждается в полном отбывании срока. В опровержении второго тезиса (в суде) сказали, что нельзя назвать стабильно право-послушным поведение Лошагина - прокурор и суд обратили внимание на тот случай, когда Лошагин в марте 2018 года однажды не поздоровался с представителем исправительного учреждения. Вместе с тем из обзора судебной практики УДО следует, что то самое нарушение, то, что он не поздоровался с сотрудником исправительного учреждения, не является злостным.

Сергей Лашин отметил, что Лошагин получил за время отбывания срока 19 поощрений и лишь одно взыскание.

- Любой осужденный на протяжении 8 лет единожды не поздоровавшийся с сотрудником исправительного учреждения, фактически лишается возможности воспользоваться институтом УДО. Это абсурдно, - добавил Сергей Лашин. - Наряду с этим полагаю, что имеется и несоответствие выводов суда по обстоятельствам дела.

Лошагин был самым дорогим фотографом уральской столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат Лошагина указал и на другой тезис стороны обвинения и суда, отказавших Лошагину в УДО – о том, что осужденный мало принимает участие в культурно-массовых мероприятиях. При этом Сергей Лашин отметил, что из-за пандемии такие мероприятия не проводятся.

- Лошагин, работающий шесть дней в неделю по 8 часов в день, каким образом он может физически принять участие в этих мероприятиях? – сказал Сергей Лашин. – Сторона защиты много тезисов привела о том, что постановление Чкаловского районного суда должно быть отменено. В заключении скажу, что один из доводов, который сторона обвинения регулярно приводит в том, что незначительный срок в настоящий момент отбыл Лошагин. Но нет такой категории «значительный» или «незначительный» срок. После отбывания 2/3 срока Лошагин имеет право на УДО. Но он отбыл даже больше. Ему 1/5 осталось отбыть.

Представитель прокуратуры отметил, что Дмитрий Лошагин за время отбывания наказания не только поощрался, но и привлекался к дисциплинарной ответственности.

- Осужденным не в полной мере принимаются меры к своему исправлению, - сказал представитель прокуратуры. - Кроме того, в июне 2021 года при общении с психологом сделан вывод о среднем риске деструктивного характера.

Семья Лошагиных была главной парой уральского бомонда. Фото: СОЦСЕТИ

Также в прокуратуре напомнили, что Лошагин до сих пор не принес извинений родственникам убитой Юлии Прокопьевой-Лошагиной.

- Считаю, что данный осужденный нуждается в дальнейшем отбытии наказания в виде лишения свободы, - добавила сторона обвинения.

В итоге Свердловский областной суд решил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Дмитрию Лошагину вновь отказали в условно-досрочном освобождении.

- С решением нужно ознакомиться, чтобы предметно сторона защиты могла говорить о том, согласны мы или не согласны с тезисами, которые указаны в постановлении, - прокомментировал после оглашения решения Сергей Лашин. - Совместно с Дмитрием Лошагиным решение примем, надо ли обжаловать.

В августе 2013 года Юлия Прокопьева-Лошагина пропала после вечеринки в лофте, где она жила с мужем. Через некоторое время в лесополосе было найдено ее обезображенное тело. Главным подозреваемым в убийстве стал ее муж Дмитрий Лошагин. Его взяли под стражу, но затем, в декабре 2014 года вдруг отпустили из зала суда. Родственники погибшей женщины обжаловали это решение. В июне 2015 года после пересмотра дела Лошагина признали виновным и лишили свободы. Свою вину он не признавал.

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