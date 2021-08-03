Суд выпустил фотографа-убийцу Дмитрия Лошагина из колонии строгого режима

Прокуратура проверит решение суда и примет решение об апелляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский суд Екатеринбурга принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии строгого режима фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает наказание за убийство жены Юлии Прокопьевой. Таким образом его освободили от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 года 4 месяца 29 дней. Приговор еще не вступил в законную силу.

В прокуратуре Свердловской области уже заявили, что проверят обоснованность такого вердикта.

- Старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.