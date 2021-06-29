ГУФСИН раскрыл доходы фотографа Дмитрия Лошагина, убившего красавицу жену

В убийстве супруги фотограф так и не сознался. Фото: семейный архив семьи Лошагиных

Свердловский ГУФСИН рассказал, сколько фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены Юлии Прокопьевой зарабатывает в колонии. Напомним, сейчас он отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурге.

Семейная жизнь модели Юлии Прокопьевой и гламурного фотографа Дмитрия Лошагина со стороны напоминала сказку. Дмитрий снимал местных звезд и уральских олигархов, а пару регулярно приглашали на телевидение и светские рауты. Но в августе 2013-го года после вечеринки в семейном лофте Юлия Прокопьева бесследно исчезла. А спустя пару дней труп 28-летней девушки со сломанной шеей обнаружили в лесу под Первоуральском. Ее тело до неузнаваемости было обожжено на костре. Подозрение почти сразу пало на мужа девушки.

Следствие и суд по делу длилось около двух лет. Все это время Дмитрий Лошагин настаивал на своей невиновности. В декабре 2014 года суд оправдал вдовца. С таким решение не согласилась прокуратура и сторона погибшей модели. В ходе апелляции фотографа признали виновным и отравили на 10 лет в колонию строго режима. В последние несколько лет защита Дмитрия Лошагина подавала ходатайства об условно-досрочном освобождении. Но Свердловский областной суд отказался выпускать гламурного фотографа на свободу раньше срока.

Дмитрия Лошагина приговорили к 10 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом Лошагин содержался в колонии в Новой Ляле. Там фотограф получил специальность резчика по дереву и бересте третьего разряда».

Но в ИК-10 Дмитрий Лошгин трудится разнорабочим на участке по изготовлению корпусной мебели и столярных изделий. За эту работу Дмитрий Лошагин в среднем получает 4097,47 рублей.

- Согласно своду начислений, удержаний, выплат, в январе 2021 года, осужденный Лошагин получил заработную плату в размере 5816,55 рублей, в феврале 3073,69 рублей, в марте 3433,30 рублей, в апреле 4120,44 рублей, в мае 4043,38 рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Недавно правозащитник Алексей Соколов побывал в ИК-10 и встретился там с осужденным Дмитрием Лошагиным. По словам Соколова, Дмитрий Лошагин в разговоре с ним пожаловался на низкую зарплату.

- Дмитрий рассказал, что в колонии работает шесть дней в неделю в качестве столяра, однако трудоустроен он, как разнорабочий. Выполняет ежедневный план и нормы выработки, а получает по 150 - 200 рублей, ну иногда и тысячу рублей кладут ему на счет его работодатели.

Дмитрий попросил правовой помощи в защите своих трудовых прав, т.к. работать он любит, а вот получать за свой труд копейки не желает, - написал на своей странице в Facebook Алексей Соколов.

В свердловском ГУФСИН эти сведения опровергают.

- Жалоб от Лошагина по этому поводу не было. Хотя он это мог сделать это в любое время хоть в адрес администрации ИК-10, хоть в адрес прокуратуры или правозащитникам, - заявил Александр Левченко.

Он добавил, что зарплата заключенных напрямую зависит от количества заказов.

- Будет больше заказов, соответственно будет и больше зарплата. Он сдельная, сколько заработал, столько и получил, - отметил Александр Левченко.

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