Фото: СОЦСЕТИ

Бьет – значит любит. Этот ужасный стереотип до сих пор присущ тысячам россиянок. Зачастую женщины уходят от мужей-тиранов, когда на них уже нет живого места. К сожалению, бывают и более трагические истории.

«Комсомолка» вспоминает случаи, в которых женщины стали беспомощными жертвами собственных супругов.

МАЙОР ФСБ И «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС»

21 октября 2016 года Екатеринбург содрогнулся от немыслимого по своей жестокости убийства. В роли душегуба выступил майор ФСБ Александр Игнатьев. Мужчина убил в квартире 33-летнюю жену Полину и 4-летнюю малышку. Затем чекист попытался покончить с собой, старшей дочери чудом удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь.

Майор был под стражей, а затем угодил в психбольницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты быстро пришли к выводу, что Игнатьев невменяемый и не отдавал себе отчет о происходящем. Подтверждение тому – его заявления в суде. По словам работника спецслужб, неизвестные заразили его через телефон компьютерным вирусом.

- Возможно, я напишу книгу об этих событиях. Эти события происходят, как в России, так и в мире. Мое состояние аффекта было вызвано вирусом, который был внедрен в информационно-вычислительные машины. Это мобильные устройства, планшеты и другие гаджеты, - заявил Игнатьев.

В камере СИЗО майор ФСБ провел лишь несколько месяцев, суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение. А его старшая дочка осталась фактически сиротой.

УБИЛ, ВЫВЕЗ В ЛЕС И СЖЕГ

Убийство Юлии Прокопьевой до сих пор одно из самых обсуждаемых преступлений второго десятилетия. Главная красавица Урала стала жертвой своего мужа – гламурного фотографа Дмитрия Лошагина. Красавицу убили после званой тусовки в лофте Дмитрия, супруг вынес тело в пластиковом контейнере и вывез в лес, где сжег.

Суд приговорил Лошагина к 10 годам в колонии строгого режима. Недавно он пытался выйти по УДО и отсудить одну из машин Audi TT. В досрочном освобождении было отказано, прокуратура настояла, что за годы на зоне Дмитрий так и не раскаялся в особо тяжком преступлении.

Лошагин и Прокопьева были главной парой свердловского бомонда. Фото: СОЦСЕТИ

На публике молодожены казались идеальной семьей, но лишь близкие Юлии знали, что кроется за белоснежной улыбкой. В первую очередь – мама модели. Светлана Рябова до сих пор не может себе простить, что не спасла свою дочь.

- До жизни с Лошагиным Юля всегда одевалась в лучших магазинах. Она прекрасно зарабатывала. А после свадьбы стала меняться на глазах. У нее даже колготки были дешевые. Я ей говорила об этом, но она меня уговаривала, что все у них с Димой нормально, - рассказывала мама убитой модели Светлана Рябова.

Фото: СОЦСЕТИ

Юлию похоронили в родном Нижнем Тагиле.

ДУМАЛИ АВАРИЯ, ОКАЗАЛОСЬ - УБИЙСТВО

В 2015 году на трассе под Первоуральском погибла 30-летняя Светлана Мамина, мать двоих детей сбил водитель, который скрылся. Пять лет все были уверены, что это всего лишь несчастный случай. Но потом выяснилось, что женщина стала жертвой своего сожителя. По крайне мере именно к такому выводу пришли следователи СК год назад.

Фото: СОЦСЕТИ

Обвинения были предъявлены Михаилу Дихтярю, который после смерти Светы переехал в Екатеринбург к новой избраннице. Но прокуратура не хочет подписывать обвинительное заключение и передавать дело в суд. Предполагаемый убийца на свободе, хотя полгода провел в СИЗО.

- Стоит признать, что СКР сработал максимально грамотно, - отмечает адвокат Дмитрий Ушаков. – Изъяли уголовное дело из полиции, организовали повторный допрос свидетелей. Шонохов и Востров быстро во всем признались. Их не привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, так как у них были для этого причины. Они боялись мести Дихтяря, опасались за свои жизни и за жизни детей.

Из материалов уголовного дела:

«Дихтярь, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения на обочине автодороги в ходе ссоры с ранее знакомой Маминой С.В решил совершить убийство. Действуя умышленно, с целью убийства, осознавая, что на автодороге интенсивное движение транспорта, предвидя, что в случае толчка под движущийся автомобиль водитель не сможет экстренно затормозить и избежать удар, в результате чего Маминой будут причинены тяжкие телесные повреждения от которых потерпевшая скончается, желая наступления смерти Маминой.

Михаил и Светлана. Фото: СОЦСЕТИ

- Дождавшись, когда автомобиль с большой скоростью будет проезжать в непосредственной близости от него, умышленно с силой толкнул двумя руками в область груди Мамину под приближающийся автомобиль, в результате чего Мамина С.В от толчка Дихтярь М.В переместилась на проезжую часть, в результате чего неустановленный легковой автомобиль совершил наезд на Мамину», - говорится в постановлении о привлечении Михаила Дихтяря в качестве обвиняемого.

УБИЛ НА ГЛАЗАХ ДОЧКИ

Кровавая драма развернулась на ЖБИ в преддверии Нового года. Ранним утром Константин Невоструев зарезал жену Людмилу и покончил с собой. И все это на глазах у шестилетней дочки. Испуганную девочку спас дедушка, которому она успела позвонить с телефона матери.

- Костя всегда был замкнутым и странным, - рассказывает соседка убийцы. – Мы могли с ним в лифте пересечься, а он бы даже не поздоровался. Я всегда думала, что у него «не все дома». А Люда как раз наоборот, могла и поговорить или попросить присмотреть за дочкой на пару часов. Сколько лет их знаю – ни одного скандала. Но я не понимала, как такая женщина уживается с нелюдимым мужиком.

У Людмилы осталась дочка. Фото: СОЦСЕТИ

Людмила работала в Институте Иммунологии и Физиологии УрО РАН бухгалтером, а Константин – курьером в административно-хозяйственном управлении. О трагедии в Институте узнали почти моментально, замначальника словно почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до Людмилы, и поехал к ней домой.

- Сначала подумали, что заболела или еще что-то стряслось. Приезжаем, а там полиция и Следственный комитет. Родители Люды были тоже там. Говорят, ее зарезали, когда собирала дочку в садик. В конторе все в шоке. Она была замечательной мамой, с некоторыми коллегами вместе детей в один бассейн водила. А вот Константин как был, так и остается для нас загадочным человеком. Вроде работал на соседнем этаже, а о нем никто ничего толком не знает. Да и Люда никогда не говорила о нем. Кто знает, может неспроста. Надеемся, что ее родители оформят опеку над дочкой, которая в один миг стала сиротой, - рассказала «КП» коллега Людмилы.

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