Для Дмитрия Лошагина это уже третья попытка выйти на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга рассмотрели ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении. Два месяца назад здесь же оно было удовлетворено, но суд высшей инстанции отправил дело на пересмотр. В 2013 году Лошагин убил в своем лофте супругу Юлию Прокопьеву, а в 2015-м был приговорен к 9 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима.

На свободе его ждет пожилая мать и 90-летняя бабушка. В местах лишения свободы Дмитрий заработал 18 поощрений и одно устное взыскание. Однако, в прокуратуре считают, что фотограф не исправился. Лошагин так и не признал вину в убийстве жены-модели. Он выплатил семье Юлии два миллиона рублей, а теперь выплачивает первой жене алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Лошагин убил жену в лофте, а труп вынес из дома в контейнере. Фото: СОЦСЕТИ

Стоит напомнить, что еще до просьбы об УДО Лошагину отказали в замене неотбытой части наказания на ограничение свободы.

- Дима никого не убивал! Он святой! А как мы знаем, святых посылают на землю, чтобы они стали мучениками. Мама Юли говорит эти гадости, потому что знает, кто истинный убийца. Они боятся, что Димы выйдет и начнет новое расследование. Но я хочу их обрадовать – ему этого не нужно. Он просто будет жить, и раздавать долги. Я бы очень хотела встретить его из колонии. Нам с мужем его не хватает. У меня пенсия 8 тысяч, у него – 14. Приходится работать, а еще надо ездить в Крым и ухаживать за пожилой мамой, - рассказывала «Комсомолке» мать осужденного Светлана Соколова.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

По словам представителя ИК-10, где Лошагин отбывает наказание с 2019 года, осуждённый работает плотником. А на свободе планирует быть реставратором у частного предпринимателя.

- Лошагин вину не признал, с приговором суда не согласен. Руководство колонии предлагало ему написать извинительные письма потерпевшим, но он отказался. Осуждённый в культурно-массовых мероприятиях принимает не регулярно. В спортивной жизни отряда участие не принимает совсем. С учетом этой характеристики считаем нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения. Он не встал на путь исправления.

Лошагин был самым дорогим фотографом уральской столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая теща Лошагина также считает, что убийца ее дочери не имеет права на УДО. В суде Светлана Рябова едва сдержала слёзы.

- Скажу честно - я его боюсь. Мне его извинения не нужны. У меня ребёнок в могиле. Будучи в колонии он затаскал меня по судам. Потребовал раздела совместного имущества. Я боюсь за новых женщин, которые будут с ним. Он бил первую жену Татьяну, бил Юлю, - пояснила Светлана Рябова.

Адвокат Лошагина напомнил, что согласно постановлению Верховного суда РФ, непризнание вины не является основанием для отказа в условно-досрочном освобождении.

- Очень странная позиция у администрации исправительной колонии. Читаешь исключительно положительную характеристику Лошагина, а в конце - заключение о нецелесообразности УДО. Человек получил одно устное взыскание за семь лет. На каком основании делаются заявления, что он не исправился?! - сказал адвокат Сергей Лашин.

Судья решил оставить Лошагина за решеткой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Выслушав мнение сторон суд пришёл к выводу, что Дмитрий Лошагин должен отбыть наказание в полном объеме. А значит, он будет отбывать срок в полном объеме. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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