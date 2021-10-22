Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 14:39

Фотографу-убийце Лошагину отказали в досрочном освобождении

В 2015 году фотограф был осужден на 9 лет и 8 месяцев за убийство жены Юлии Прокопьевой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для Дмитрия Лошагина это уже третья попытка выйти на свободу

Для Дмитрия Лошагина это уже третья попытка выйти на свободу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга рассмотрели ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении. Два месяца назад здесь же оно было удовлетворено, но суд высшей инстанции отправил дело на пересмотр. В 2013 году Лошагин убил в своем лофте супругу Юлию Прокопьеву, а в 2015-м был приговорен к 9 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима.

На свободе его ждет пожилая мать и 90-летняя бабушка. В местах лишения свободы Дмитрий заработал 18 поощрений и одно устное взыскание. Однако, в прокуратуре считают, что фотограф не исправился. Лошагин так и не признал вину в убийстве жены-модели. Он выплатил семье Юлии два миллиона рублей, а теперь выплачивает первой жене алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Лошагин убил жену в лофте, а труп вынес из дома в контейнере. Фото: СОЦСЕТИ

Лошагин убил жену в лофте, а труп вынес из дома в контейнере. Фото: СОЦСЕТИ

Стоит напомнить, что еще до просьбы об УДО Лошагину отказали в замене неотбытой части наказания на ограничение свободы.

- Дима никого не убивал! Он святой! А как мы знаем, святых посылают на землю, чтобы они стали мучениками. Мама Юли говорит эти гадости, потому что знает, кто истинный убийца. Они боятся, что Димы выйдет и начнет новое расследование. Но я хочу их обрадовать – ему этого не нужно. Он просто будет жить, и раздавать долги. Я бы очень хотела встретить его из колонии. Нам с мужем его не хватает. У меня пенсия 8 тысяч, у него – 14. Приходится работать, а еще надо ездить в Крым и ухаживать за пожилой мамой, - рассказывала «Комсомолке» мать осужденного Светлана Соколова.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

По словам представителя ИК-10, где Лошагин отбывает наказание с 2019 года, осуждённый работает плотником. А на свободе планирует быть реставратором у частного предпринимателя.

- Лошагин вину не признал, с приговором суда не согласен. Руководство колонии предлагало ему написать извинительные письма потерпевшим, но он отказался. Осуждённый в культурно-массовых мероприятиях принимает не регулярно. В спортивной жизни отряда участие не принимает совсем. С учетом этой характеристики считаем нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения. Он не встал на путь исправления.

Лошагин был самым дорогим фотографом уральской столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Лошагин был самым дорогим фотографом уральской столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая теща Лошагина также считает, что убийца ее дочери не имеет права на УДО. В суде Светлана Рябова едва сдержала слёзы.

- Скажу честно - я его боюсь. Мне его извинения не нужны. У меня ребёнок в могиле. Будучи в колонии он затаскал меня по судам. Потребовал раздела совместного имущества. Я боюсь за новых женщин, которые будут с ним. Он бил первую жену Татьяну, бил Юлю, - пояснила Светлана Рябова.

Адвокат Лошагина напомнил, что согласно постановлению Верховного суда РФ, непризнание вины не является основанием для отказа в условно-досрочном освобождении.

- Очень странная позиция у администрации исправительной колонии. Читаешь исключительно положительную характеристику Лошагина, а в конце - заключение о нецелесообразности УДО. Человек получил одно устное взыскание за семь лет. На каком основании делаются заявления, что он не исправился?! - сказал адвокат Сергей Лашин.

Судья решил оставить Лошагина за решеткой

Судья решил оставить Лошагина за решеткой

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Выслушав мнение сторон суд пришёл к выводу, что Дмитрий Лошагин должен отбыть наказание в полном объеме. А значит, он будет отбывать срок в полном объеме. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд оставил фотографа-убийцу Дмитрия Лошагина за решеткой. За убийство жены-модели ему осталось отсидеть чуть больше трех лет (подробнее)

Теща Лошагина объяснила, почему фотограф-убийца должен остаться за решеткой (подробнее)

Читайте на WWW.URAL.KP.RU: https://www.ural.kp.ru/daily/28332/4477407/

ИнтересноеНа Урале убили известную модель