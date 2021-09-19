Теща Лошагина объяснила, почему фотограф-убийца должен остаться за решеткой

Лошагин так и не признал вину в убийстве жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше суток остается до того, как в Свердловском областном суде может решиться вопрос об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. В 2015 году он был осужден на 10 лет за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.

Чкаловский районный суд уже встал на сторону Лошагина, но прокуратура обжаловала решение. В надзорном ведомстве считают, что Дмитрий не исправился, а также до сих пор не признал вину в расправе над красавицей.

Мать убитой девушки Светлана Рябова объяснила, почему бывший зять должен остаться за решеткой.

- Для него женщины – это пустое место. Спустя 8 лет я знаю, как он относился к Юле, к своей первой жене. Он не имел права убивать, даже если у них случился конфликт. Это все равно, что котенка бить головой о стену. Лошагин понимал, что убивает ее, и не мог не контролировать этого. У него мания издеваться над женщинами. Таким не место на свободе! – рассказала «КП»-Екатеринбург Светлана Рябова.

Ранее адвокат Лошагина заявлял, что у суда есть все основания оставить решение первой инстанции без изменений.

Адвокат осужденного Сергей Лашин уверен, что у суда есть все основания для того, чтобы досрочно выпустить Лошагина из колонии. Он также отметил, что непризнание вины не является основанием для отказа в УДО.

- Для условно-досрочного освобождения есть два главных условия: положительная характеристика из мест лишения свободы и компенсация морального вреда. Второе – выполнено в полном объеме, кроме этого за 7 лет у Дмитрия 18 поощрений и одно взыскание. В марте 2018 года он не поздоровался с начальником колонии. Из-за одного замечания оставлять человека еще на три года за решеткой – это же смешно! – рассказал «КП»-Екатеринбург Сергей Лашин.