Лошагину назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по вопросу об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего наказание в колонии строгого режима за убийство модели Юлии Прокопьевой. Красавица была найдена мертвой в 2013 году, но лишь спустя полтора года ее мужа отправили за решетку. Заседание состоится 20 сентября в 14:30 по местному времени.

В начале августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил просьбу Лошагина об УДО, но прокуратура не согласилась с таким вердиктом.

- Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным, несмотря на удовлетворительную характеристику осужденного администрацией исправительного учреждения, суд в постановлении указал, что тот характеризуется положительно. Существенных мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшим преступлением, не предпринималось, - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Фотограф так и не признал вину в убийстве жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат осужденного Сергей Лашин уверен, что у суда есть все основания для того, чтобы досрочно выпустить Лошагина из колонии. Он также отметил, что непризнание вины не является основанием для отказа в УДО.

- Для условно-досрочного освобождения есть два главных условия: положительная характеристика из мест лишения свободы и компенсация морального вреда. Второе – выполнено в полном объеме, кроме этого за 7 лет у Дмитрия 18 поощрений и одно взыскание. В марте 2018 года он не поздоровался с начальником колонии. Из-за одного замечания оставлять человека еще на три года за решеткой – это же смешно! – рассказал «КП»-Екатеринбург Сергей Лашин.

Напомним, что в начале 2021 года Лошагин просил заменить ему неотбытую часть срока на ограничение свободы, но областной суд отказал убийце в смягчении наказания.

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