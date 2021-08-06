Лошагин может выйти на свободу раньше на два года и пять месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области внесла апелляцию на решение Чкаловского суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. Уралец был осужден в 2015 году за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.

- Несмотря на удовлетворительную характеристику осужденного администрацией исправительного учреждения, суд в постановлении указал, что тот характеризуется положительно. Существенных мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшим преступлением, не предпринималось, - отметила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

В конце 2020 года Лошагин пытался выйти из колонии строгого режима за счет смягчения наказания на ограничение свободы. Но Свердловский областной суд отказал фотографу в прошении. Семья убитой модели также выступает против снисхождения к Дмитрию.

- Я стал лучше. Пересмотрел взгляды на жизнь и решил вести нормальную жизнь, чтобы приносить пользу обществу, - рассказывал Лошагин в суде в конце 2020 года. – Я считаю, что погасил моральный ущерб в полном объеме. Это с моей точки зрения вполне достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, так я бы уже давно вышел. Фактически, если б я совершил это преступление, я бы уже за него ответил.

Адвокат Лошагина рассказал, почему районный суд встал на сторону осужденного.

- Лошагин в полном объеме погасил долги перед семьей Юлии Прокопьевой. Кроме этого он положительно характеризуется в исправительном учреждении. За все время, проведенное за решеткой, у него 18 поощрений и одно взыскание. В случае обжалования приговора будем реагировать, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Сергей Лашин.

Лошагин убил жену и сжег тело в лесу под Первоуральском. Фото: СОЦСЕТИ

Супруга самого дорогого фотографа Екатеринбурга 28-летняя Юлия Прокопьева пропала 22 августа 2013 года. Накануне исчезновения в лофте фотографа была вечеринка, на которой присутствовало около 70 человек.

Через несколько дней тело красавицы нашли в лесу под Первоуральском, опознать труп смогли лишь 4 сентября. У сыщиков и следователей сомнений не было - модель убил муж.

- Когда находят труп женщины, первые вопросы к кому возникают? Правильно, к тому, кто с ней жил. Задали вопросы Дмитрию. Если человек невиновен, он сразу соглашается на полиграф. Он отказался, нервничал. Потом изъяли записи видеокамеры. Как Лошагин бродит в техническом помещении в порванной рубахе, - рассказывал «КП»-Екатеринбург тогдашний начальник уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Александр Мазаев.

Лошагин был самым дорогим фотографом на Урале. Фото: СОЦСЕТИ

Следствие и суд растянулись на полтора года. Лошагин так и не признал вину в убийстве супруги. Изначально он отбывал наказание в Новой Ляле, но позже был переведен в ИК-10 Екатеринбурга.

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