Адвокат Лошагина прокомментировал решение суда об УДО

Дмитрий Лошагин получил шанс выйти на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Дмитрия Лошагина прокомментировал решение Чкаловского суда, который удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении фотографа-убийцы.

- Лошагин в полном объеме погасил долги перед семьей Юлии Прокопьевой. Кроме этого он положительно характеризуется в исправительном учреждении. За все время, проведенное за решеткой, у него 18 поощрений и одно взыскание. В случае обжалования приговора будем реагировать, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Лашин, адвокат Дмитрия Лошагина.

В свою очередь Адвокат матери покойной Юлии Прокопьевой Александр Никитин заявил, что пока не знает, будет ли семья модели обжаловать приговор.

- Обсудим, изучим доводы, которые были рассмотрены судом. Потом и примем решение, - пояснил Александр Никитин.

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