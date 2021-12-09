На раскопках в центре Екатеринбурга нашли уникальную куклу и пушечные ядра

Археологи обнаружили фрагменты старых деревянных бань 18-19 веков. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

В самом центре Екатеринбурга с июля по ноябрь 2021 года проходили археологические раскопки. Поводом послужило строительство Музея оружия, который начнут возводить в границах улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя - Энгельса. Перед началом возведения здания руководство РМК и владелец Музея оружия, уральский миллиардер Игорь Алтушкин инициировали раскопки на этом месте, площадь которых составила 4 тысячи квадратных метров.

За пять месяцев работы археологи обнаружили:

1. Фрагменты старых деревянных бань 18-19 веков с полатями, узорчатыми берестяными туесами и сложной системой отвода и фильтрации сточных вод.

2. Часть городской ливневки, которой больше двухсот лет, состоящей из деревянных труб квадратного сечения, собранных из лиственных плах. Эти конструкции хорошо сохранились до сегодняшнего дня.

Один из ливневых колодцев. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

3. Срубы изб и надворных построек, деревянные полы, части стен из камня.

4. Около 90 тысяч фрагментов керамики, фарфоровых, фаянсовых и стеклянных изделий, больше 2 тысяч артефактов.

Также было найдено 90 тысяч фрагментов керамики, фарфоровых, фаянсовых и стеклянных изделий. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

Самыми необычными находками стали 60 монет, выпущенных в период, начиная с 1734 года, фрагменты украшений, бутылки, парфюмерные флаконы, конская упряжь, фрагменты холодного оружия, пушечные ядра и деревянные детские игрушки.

Самыми необычными находками стали 60 монет, выпущенных в период, начиная с 1734 года. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

К примеру, есть среди находок деревянная кукла ручками, которые двигаются на металлических шрифтах. Во время раскопок археологами удалось собрать целую коллекцию кирпичей с клеймами местных заводов 19 столетия.

На этом изыскания археологов не закончатся. В процессе работы у экспертов появилась идея воссоздать виртуальную 3D-модель исторического квартала. По нему в дальнейшем интернет-пользователи могли бы «прогуляться», зайти в постройки и узнать больше о жизни города в XVIII-XIX веках.

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