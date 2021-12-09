Уральские ученые нашли в Таджикистане кости возрастом 2,5 млн лет

Ученые нашли остатки жертвенных животных

Уральские ученые нашли в Таджикистане кости, возраст которых достигает 2,2-2,5 миллиона лет. Они принадлежат древней гиене, Стеноновой лошади, бизону Шотензака, нескольким видам оленей и носорогов, сообщает Уральский федеральный университет.

- Все костные остатки принадлежат домашним животным. Исключение составляют полные скелеты крысы и черепахи, которые попали в культурный слой, вероятно, без участия человека, — объяснил научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Антон Кочнев.

Ученые нашли остатки жертвенных животных, кухонные остатки и остатки из хозяйственной ямы. Поиском костей занимались сотрудники института экологии растений и животных УрО РАН, лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и их коллеги из института истории, археологии и этнографии им А. Дониша. Разведку проводили в урочищах Лохути и Куруксай в Южном Таджикистане.

Почти все находки ученые передали на хранение в местный краеведческий музей города Бальджувон. Реставрировать и исследовать образцы будут уже в следующем году. Кроме того, палеонтологи хотят продолжить изучать ручьи Лохути и Куруксай. Они надеются найти фрагменты копытных и хищных животных.

В Екатеринбург для исследований ученые привезли зубы копытных. Полученные во время экспедиции данные помогут ученым реконструировать животноводство древнего населения восточных районов Средней Азии.

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