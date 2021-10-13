Уральские ученые нашли нетронутое кладбище пещерных медведей: «Возраст находок - 1,5 миллиона лет»

Два миллиона лет назад пещерные медведи были вегетарианцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году для уральских палеонтологов выдался очень насыщенный полевой сезон, им удалось обнаружить кладбище пещерных медведей. Ученые работали на Урале, в Сибири и Крыму. В пещере «Таврида» исследователи нашли череп гиены и кости этрусского медведя. Возраст этих находок около 1,5 – 1,8 миллионов лет.

- Этрусский медведь - это предок всех бурых и пещерных медведей. Два миллиона лет назад пещерные медведи были чистыми вегетарианцами, - рассказывает Дмитрий Гимранов, доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ. - Бурый медведь тоже может есть рыбу и ягоды, и грибы.

Кости нашли в пещере Прокошева в Пермском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале лета палеонтологи УрО РАН провели раскопки в пещере «Бабье ухо» (г. Аша, Челябинская область) и в Нукатской пещере в Башкортостане. И там, и там исследователи нашли большие отложения с костями пещерных медведей. Но самой уникальной для палеонтологов оказалась нетронутая пещера Прокошева (Пермский край). Именно в ней ученые обнаружили кладбище пещерных медведей. Всего исследователи обнаружили в ней 15 черепов большого пещерного медведя. Первые 13 находок ученые привезли после первой экспедиции, а оставшиеся 2 черепа после второй.

С помощью томографии, радиоуглеродного анализа и других методов, палеонтологи узнают, чем питались медведи, как жили с сородичами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта пещера – нетронутое кладбище пещерных медведей. Мы зафиксировали, как лежали костные останки, где находились черепа – это даст интересные научные результаты. На базе УрФУ мы делаем микрофотографию зубов по которой можно сказать об особенностях диеты этих интересных и редких медведей, - говорит Дмитрий Гимранов.

В дальнейшем ученые проведут детальное исследование всех находок. С помощью томографии, радиоуглеродного анализа и других методов, палеонтологи узнают, чем питались медведи, как жили с сородичами.