Ранее областной суд отклонил иск юристов, которые требовали отмены QR-кодов в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прорабатывают вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Накануне стало известно, что несовершеннолетним студентам разрешат заходить в торговые центры без сопровождения взрослых. А привитым первым компонентом вакцины будут доступны зоны COVID-free до 15 января 2022 года. На данный момент вакцинировано 45,9% свердловчан. В неделю первым компонентом прививаются не менее 100 тысяч человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо минимум 60% вакцинированных в области. За последние сутки на Среднем Урале выявили еще 732 случая COVID-19.

- Мы прорабатываем тему с QR-кодированием в общественном транспорте. Смотрим на опыт наших коллег из Татарстана. На положительные и неудачные моменты. Этим займется специальная группа. В сегодняшней ситуации речи об отмене кодов быть не может. Чтобы пройти куда хочется, предлагаю вакцинироваться всем, - сказал Павел Креков.

Напомним, что Свердловский областной суд отклонил иск юристов, которые требовали отмены QR-кодов в регионе. 28 ноября у КРК «Уралец» пройдет новая согласованная акция протеста.