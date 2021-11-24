56% взрослых жителей Свердловской области вакцинировались от коронавируса

Каждую неделю в регионе первым компонентом прививают не меньше 100 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области привито 56% жителей старше 18 лет, или 45,9% всех жителей Среднего Урала. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Привито 45,9% всего населения, минимум надо 60%. Это выше, чем в среднем по России. Однако по стране привито 55% старшего поколения, у нас меньше – около 50%, - рассказывает заместитель губернатора.

Павел Креков также заявил, что первым компонентом вакцины прививают не меньше 100 000 человек в неделю. Уже около 200 тысяч жителей Свердловской области привились повторно.

По словам заместителя губернатора, уже 2,5 тысячи коек в ноябре 2021 года в больницах Екатеринбурга и Свердловской области вернули под плановую помощь.

Также зам главы региона рассказал, будет ли введен локдаун для непривытых граждан.

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