В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 732 человек

Состояние 870 пациентов, заболевших коронавирусом, сейчас остается тяжелым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 732 случая заражения коронавирусом, из которых 161 - приходится на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Березовского, Камышлова, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Дегтярска, Качканара, Ревды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 174 957 человек, из которых 153 958 человек выздоровели. За сутки медики сняли диагноз у 483 человек.

Из тех, кто сейчас находится в больнице, состояние 870 пациентов сейчас остается тяжелым, 551 из них размещены в палатах интенсивно терапии. 431 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 33 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 230 человек.