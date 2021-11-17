В Москве эвакуировали здание суда во время заседания, на котором экс-схиигумен Сергий давал показания

Отлученного от Церкви отца Сергия задержали в конце 2020 года. Фото: Басманный суд Москвы

Сегодня, 17 ноября, в Измайловском районном суде Москвы вернулись к рассмотрению уголовного дела отлученного от церкви отца Сергия (Николай Романов). Его обвиняют в склонении к совершению самоубийства, нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправстве. В этот день Сергий должен был впервые дать показания по делу. Но, как сообщают его сторонники в телеграм-канале, процесс пришлось прервать из-за сработавшей пожарной сигнализации.

- Во время судебного заседания по рассмотрению уголовного дела схиигумена Сергия Романова в Измайловском суде сработала пожарная сигнализация, - пишут сторонники Николая Романова. - Эвакуация здания суда началась во время допроса отца Сергия.

Информацию об эвакуации подтвердили в Измайловском суде. Правда, ее причиной оказалась не сработка пожарной сигнализации.

- Поступило тревожное сообщение, из-за которого было принято решение об эвакуации, - уточняют в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы. - Примерно в 16.10 (по московскому времени, - Прим. Ред.) все вернулись в здание. Работа идет в штатном режиме.

Подобное уже происходило в феврале. Из-за ложного сообщения о минировании, пришедшего на электронную почту Мосгорсуда, во время заседания по делу экс-схиигумена Сергия началась эвакуация.

Летом 2020 года Сергия сначала лишили сана, а затем отлучили от Церкви. Причиной тому стал конфликт с РПЦ, начавшийся после того, как в Сети были опубликованы ролики с негативными высказываниями Сергия о противоковидных мерах. Летом 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря, в котором находился Сергий со сторонниками, напали на съемочную группу Ксении Собчак. Она приехала снимать фильм-расследование об обители и скандально-известном священнослужителе. Зимой 2020 года перед самым Новым годом Сергия задержали.

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