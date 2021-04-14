Силовики прибыли к монастырю рано утром 14 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 14 апреля 2021 года под Екатеринбургом начался штурм Среднеуральского женского монастыря. Возле шлагбаума на въезд в монастырь - спецавтомобили Росгвардии, судебных приставов, полиции, скорой помощи.

- Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены, - говорят жильцы обители.

Во времена предыдущих штурмов силовиков было задействовано явно меньше. Сейчас наряды полиции выставлены вдоль всего забора, который идет вокруг монастыря. В оцеплении вокруг забора стоят и сотрудники ГИБДД.

Вход в обитель перекрыт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто проживает на территории Среднеуральского женского монастыря, пытаются проводить в автобусы. На этот раз при поддержке силовиков действуют судебные приставы. У них есть распоряжение Верхнепышминского суда немедленного исполнения.

- Возбуждено исполнительное производство. В распоряжении указано, что нахождение и проживание в обители в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создают реальную угрозу жизни людей, которые находятся на территории комплекса, - сообщают в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. - Наши сотрудники выехали для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены.

- Вы документы покажите. Мы никуда не пойдем, - говорят в ответ силовикам сторонники отца Сергия.

По словам жителей обители, для них наступило очень страшное время. Они своими усилиями создавали монастырь, а теперь их отсюда насильно выживают.

В монастыре под Екатеринбургом снова неспокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

У входа в обитель стоят несколько десятков монахинь. У многих с собой сумки и рюкзаки.

- Сказали «на выход». У кого были рюкзаки, те быстро скидали вещи, а у кого нет, оставили там, - объясняют монахини.

Напротив территории обители стоит пара больших пассажирских автобусов. Очевидно, они должны забрать насельников. Но куда должны повезти монахинь, они не рассказывают, говорят «куда Бог пошлет».

В 8 часов утра стало известно, что обитателей монастыря вывезут на базу отдыха "Остров сокровищ".

- Монахиням и жителям Среднеуральского женского монастыря будет предоставлена возможность временного размещения на базе отдыха «Остров сокровищ», - уточняет специалист Министерства общественной безопасности по Свердловской области Сергей Пермяков. - Людям будет предоставлено трехразовое горячее питание. Все будут ращмещены в 2-3 местеных номерах. Размещение на базе отдыха добровольное. Там они смогут находится до того момента пока не определятся, где будут жить в дальнейшем. Если им понадобится транспорт, то мы его так же предоставим. Выгонять никого не будем. На данный момент нет возможности сказать сколько человек согласилист поехать на базу.

Часть жителей Среднеуральского женского монастыря в девятом часу утра стали собираться в путь.

- Дайте зайти в келью - забрать документы, - обращается к служебным приставам один из послушников.

- Приходите завтра с 9 утра на Генеральскую, 6а в межрайонный отдел ФССП, вас примут без документов, - ответила монаху одна из сотрудниц ведомства.

Войти на территорию монастыря мужчине сначала не дали, но позже сотрудник Министерства общественной безопасности Свердловской области все-таки разрешил монаху зайти забрать сумку с вещами и документами из монастыря.

Некоторые из монахинь говорят, что с территории монастыря вывели всех обитателей. Сейчас там находятся только приставы и полиция.

Около 9 часов утра из обители вывели большую группу обитателей монастыря, которые недовольны происходящим и скандируют "Позор!".

У монахинь вызывает опасение, что животные, которые находятся на территории обители остануться без присмотра. Речь идет о домашнем скоте и птице. В Среднеуральском женском монастыре разводят куриц, также там есть коровник.

- За животными присмотрят, - отвечают сотрудники министерства общества безопасности.

Пока с территории Среднеуральского женского монастыря никого не увезли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из наместников отца Сергия в монастыре отец Иоанн ответил на вопрос "КП" о том, поедут ли монахини на базу отдыха.

- Могу сказать только своё мнение, я - не поеду. Тут останусь! - уверенно заявил священник.

- Мы никуда не поедем, это место оскверненное, - вторят ему несколько монахинь.

При этом люди продолжают покидать Среднеуральский женский монастырь. Только что на территорию обители заехали два больших пассажирских автобуса.

Отец Иоанн не намерен покидать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Монахини обращаются за поддержкой к отцу Иоанну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в конце декабря 2020 года в результате первого штурма обители отец Сергий (Николай Романов) был задержан, а потом отправлен под арест. Ему вменяют сразу три уголовных статьи, самая суровая из которых – склонение с суидицу.

Романов содержится в столичном СИЗО. Срок ареста в феврале 2021 года ему продлили до конца мая. Сторонники отца Сергия продолжают оставаться на территории Среднеуральской женской обители, куда в конце февраля нагрянули силовики, оказалось, что они ищут отца Силуана – келейника отца Сергия, которого обвиняют в тройном убийстве. Сейчас Силуан находится в федеральном розыске.

Жители обители взяли вещи и ждут дальнейших действий силовиков на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Противостояние отца Сергия (в миру – Николая Романова) со светской и церковной власть началось ровно год назад – в апреле 2020 года с началом пандемии коронавируса. Схиигумен опровергал наличие болезни, а также призвал паству не соблюдать правила самоизоляции и ходить на церковные богослужения в храмы.

После 8 часов утра жители обители стали с вещами покидать территорию возле монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже отец Сергий в своих интернет-проповедях стал активно критиковать власть, как светскую, так и церковную. За это его сначала ограничили в праве проповедовать и вести службы, затем. 3 июля 2020 года лишили сана, а осенью отлучили от Русской православной церкви.

Монахини выходят кто с сумками, кто с крестами и иконами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позиция Екатеринбургской епархии: «Это духовная трагедия»

Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности.

Отпавший от Русской Православной Церкви Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории обители. В результате деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдением законов на территории нашей страны.

Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жёсткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей. Произошедший в Среднеуральской обители раскол этот процесс ещё более осложнил.

Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Выражаем сочувствие тем, кому исполнительные действия, проведённые государственными органами, доставили моральные страдания.

Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой.

Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана Епархией. Для этого открыта горячая линия социального отдела Епархии: 300-24-74.

Горячая линия будет работать в ближайшие дни в круглосуточном режиме, с 19 апреля - по будням с 10:00 до 18:00.

НА базе отдыха монахини смогут находиться до той поры, пока не найдут другое место для проживания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители обители скандируют: "Позор силовикам" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Монахинь разместят на базе "Остров сокровищ" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уезжать никто не хочет, но выбора нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все встаем на молитву»: в обитель отца Сергия снова нагрянул ОМОН. В ночь на 26 февраля 2021 года в Среднеуральский женский монастырь приехали силовики (подробнее)

Зона святого режима: как живет Среднеуральский женский монастырь после лишения сана отца Сергия. Репортаж из обители скандального уральского священника (подробнее)