- У нас же отец Сергий – непростой человек. Он – Божий человек. Он сказал отцу Силуану, своей правой руке во всех делах, чтобы уходил, благословил на это. Поэтому, когда пришли с обысками ночью силовики, то отца Силуана в Среднеуральском женском монастыре они не нашли, - рассказывает нам одна из монахинь обители.Действительно, ОМОН, прибывший в монастырь «Спорительница хлебов» под Екатеринбургом, около часа ночи, был здесь всю ночь. Обыски силовики проводили ночью, утром и днем, до приезда митрополита Евгения (Кульберга).ТРЕТИЙ ФИГУРАНТИскали, как оказалось, именно отца Силуана, который, по информации от спецслужб, подозревается в убийстве трех человек. «Кровавую баню», в причастности к которой подозревают помощника отца Сергия, криминальное трио устроило в 1999 году в одной из квартир на Сортировке.Вот как ситуацию комментируют представители регионального СКР и полиции. Уголовное дело по факту убийства троих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья возбудили в феврале 1999 года. Через два года двое обвиняемых были установлен и приговорен к длительным срокам лишения свободы.- Третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Мероприятия по установлению местонахождения указанного третьего фигуранта в настоящее время продолжаются, - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.По словам главы пресс-службы областного полицейского Главка Валерия Горелых, на территории обители действительно работали сотрудники оперативных подразделений ОВД свердловского полицейского гарнизона при силовой поддержке Росгвардии.- Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета, - рассказывает полковник Валерий Горелых. - Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.По словам одной из монахинь (запись есть в распоряжении редакции «КП»), в момент штурма отца Силуана действительно в монастыре не было.- Они искали его по кельям, а утром пошла в корпус, где у нас дети живут. Потом нас, женщин, подняли. Вывели на улицу, двери сказали открытыми оставить. Но никого так и не нашли, - говорит монахиня.Днем в Среднеуральский женский монастырь прибыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), который обратился с монахам с предложением совершить совместное Богослужение. Но сторонники отца Сергия отказались.В это время на въезде в обитель при помощи экскаватора снесли будку охраны вместе со шлагбаумом.ДУХОВНОЕ ЧАДО ОТЦА СЕРГИЯТакже в монастыре «КП-Екатеринбург» рассказали, историю пребывания отца Силуана в обители.Пришел сюда монах в середине 2015 года. До конца 2017 года он вместе с отцом Сергием вместе ездили в Москву в болящему архимандриту Науму Байбакову, духовным чадом которого являлся отец Силуан. Из-за болезни архимандрита Силуана передали под духовное покровительство отца Сергия.Первоначальным послушанием Силуана был контроль строительства дальних скитов. Через год схимонах забрал его к себе в монастырь и назначил его своим келейником.- Отец Сергий часто подчеркивал высокий уровень духовности отца Силуана, отмечал его как очень серьезного молитвенника. Каждую ночь он делал по две тысячи земных поклонов. У него кулаки были в мозолях от поклонов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в монастыре. – Он открыто со всеми общался, никаких подозрений ни у кого не вызывал.В обители говорят, что очень волнуются за отца Силуана и не знают, где он находится теперь.- Ему же был назначен прием в Следственном комитете на 26 февраля. И его адвокат Дмитрий Савченко подтвердил следователям, что тот придет. Но получилось так, как получилось.Отметим, что первый штурм Среднеуральского женского монастыря силовики провели ночью в конце декабря 2020 года. Тогда был задержан, а позже арестован отец Сергий (Николай Романов). С этого момента Екатеринбургская епархия начала судиться с обителью, что взять под свою власть имущество монастыря.25 февраля Бассманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей отцу Сергию до конца мая. В ту же ночь в обитель отца Сергия пожаловали силовики с обысками. 26 февраля выяснилось, что цель следователей, которые прибыли с силовой поддержкой Росгвардии – отец Силуан, правая рука отца Сергия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСвященника подозревают в убийстве трех человек: подробности ночного штурма ОМОНом монастыря отца Сергия. Силовики разыскивали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена (подробнее)«Все встаем на молитву»: в обитель отца Сергия снова нагрянул ОМОН. В ночь на 26 февраля 2021 года в Среднеуральский женский монастырь приехали силовики (подробнее)Епархия vs отец Сергий: как служители церкви отбиваются от обвинений опального раскольника. Бывший схиигумен уже почти два месяца находится в московском СИЗО. 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