После часа ночи 26 февраля в обитель отца Сергия – Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом снова нагрянули силовики. В обители говорят, что к ним приехал ОМОН.- Все, как в прошлый раз. Выгнали на улицу всех, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в окружении отца Сергия.Судя по видео, которое опубликовано в группе монастыря, ситуация в обители неспокойная. Снимать видео и фото сторонникам отца Сергия пока не дают.- Встаем на молитву, нагрянул ОМОН, - успели написать послушники.Корреспондент \\"КП-Екатеринбург\\" передает с места событий, что в начале к обители прибыл один отряд ОМОН, после чего сюда начали на автомобилях подтягиваться прихожане. В монастыре звонят колокола.Всего на территории монастыря находятся около сотни силовиков. Пока о задержаниях нет информации.Отметим, что 25 февраля в Басманном суде Москвы отцу Сергию (Николаю Романову) продлили меру пресечения в виде нахождения под стражей в СИЗО до конца мая.Оба адвоката бывшего схиигумена сейчас находятся в Москве, поэтому оперативно приехать в обитель сейчас не могут.В прошлый раз силовики нагрянули в монастырь под Екатеринбургом перед Новым годом. Тогда был задержан отец Сергий (Николай Романов), который с тех пор находится под стражей. Через своих помощников он регулярно передает сообщения с \\"разоблачениями\\" Екатеринбургской епархии.Больше часа представители ОМОН просто стоят на улице. а также охраняют микроавтобус, на котором они приехали. Стороники бывшего схиигумена тоже находятся на улице. По состоянию на 2:52 ночи никто не задержан.К главному храму Среднеуральского женского монастыря никого не подпускают. С территории тоже пока выхода нет. По словам сторонников бывшего схимонаха, силовики намерены забрать отцов, так как без их присутствия монастыря не будет в духовном плане.Весной 2020 года после объявления пандемии отец Сергий выступил с заявлением, в котором отрицал существование коронавируса (это было незадолго до главного праздника православных христиан – Пасхи), после чего схимонах выступил с жесткой критикой действующей церковной и светской власти.Сначала отцу Сергию запретили служить и проповедовать, а в начале июля 2020 года лишили церковного сана. Осенью отца Сергия (Николая Романова) отлучили от церкви. Это решение утвердил патриарх Кирилл.Однако Сергий вместе со сторонниками отказался покидать обитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбургской епархии ответили на обвинения отца Сергия во взятках. Бывших схимонах признался, что заплатил миллионы долларов за то, чтобы его монастырю не присваивали ИНН (подробнее)Отец Сергий заявил, что ему предлагали свободу в обмен на отказ от убеждений. На бывшего схиигумена завели три уголовных дела. На время следствия он находится в московском СИЗО (подробнее)