Священника подозревают в убийстве трех человек: подробности ночного штурма ОМОНом монастыря отца Сергия

В ночь с 25 по 26 февраля в Среднеуральский женский монастырь вновь нагрянул ОМОН. Бойцы Росгвардии оцепили кельи, пока в них проходили обыски. Долгое время было не понятно, что или кого разыскивают в обители. Однако позднее между прихожанами пошел слух, что разыскивают духовных отцов. В том числе отца Силуана.- Кому он, что плохого сделал? Он же келейник отца Сергия. Воду носил, дрова колол, - возмущались прихожане.Но оказалось все гораздо серьезнее. Дело в том, что отец Силуан, чье мирское имя Андрей Кузнецов, еще с конца 90-х находился в розыске.- Он обвиняется по части 2 статьи 105 – «Убийство двух или более лиц», - говорит «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах. - В конце 90-х он действовал не один. У него было два подельника. Они уже отсидели. А Кузнецова до сих пор не поймали. Все это время ему удавалось уходить от следствия за счет того, что он менял фамилии.Как пишет портал Znak.com 47-летний Кузнецов находится в розыске с 2001 года. А убийство было совершено в 1999-м. От рук преступников погибли братья Мирзоевы и некий Раджабов. Чтобы избежать правосудия, Кузнецов бежал в Осетию, где поменял паспорт и ФИО.Напомним также, что сам отец Сергий сейчас находится в СИЗО. Его задержали и этапировали в Москву перед Новым годом. Тогда следственный комитет при поддержке бойцов Росгвардии провел спецоперацию - это был первый ночной штурм Среднеуральского женского монастыря. Сейчас бывший схимник пишет из СИЗО обращения, в которых обвиняет Екатеринбургскую епархию в многомиллионых взятках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕпархия vs отец Сергий: как служители церкви отбиваются от обвинений опального раскольника. Бывший схиигумен уже почти два месяца находится в московском СИЗО. Но даже за решеткой он дает поводы о нем вспомнить (подробнее)Отец Сергий заявил, что ему предлагали свободу в обмен на отказ от убеждений. На время следствия он находится в московском СИЗО (подробнее)Пиарщик отца Сергия вышел на свободу после шести недель ареста. Всеволод Могучев оказался за решеткой из-за экстремистских роликов на YouTube (подробнее)