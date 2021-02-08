В Москве пришлось эвакуировать суд, где решался вопрос об освобождении опального отца Сергия

Бывшего схиигумена задерживали при поддержке ОМОНа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание Московского городского суда, где 8 февраля должна была состояться апелляция опального отца Сергия (Николая Романова) эвакуировали. Напомним, бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря отправил в СИЗО Басманный суд города Москвы. Но защита бывшего клирика была не согласна с таким решением и попыталась его оспорить.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Мосгорсуда, анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту в самом начале процесса. После этого всех работников и посетителей суда пришлось экстренно эвакуировать.

- Сейчас работа суда продолжена в штатном режиме. Подозрительных предметов в ходе осмотра не обнаружено, - рассказали в Мосгорсуде.

Отец Сергий был этапирован в столицу после ночного штурма Среднеуральского женского монастыря. Бывший схиигумен, отлученный от церкви, долгое время продолжал удерживать в обители власть, несмотря на решение Священного Синода.

На бывшего клирика завели три уголовных дела, среди них подстрекательство к суициду. Находясь в СИЗО, отец Сергий объявлял голодовку, которую он называл постом, и призывал последовать своему примеру всех священнослужителей.