Вину Сергей Болков признал частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело 48-летнего жителя Екатеринбурга Сергея Болкова. Уральцу грозит пожизненный срок, в его уголовном деле обвинения сразу по пяти статьям. Самые суровые - покушение на жизнь росгвардейца и покушение на убийство 9-летней девочки, которая получила пулю в живот.

На самом суровом вердикте настаивают и родители школьницы, их дочь до сих пор на домашнем обучении и пока не научилась нормально ходить - хромает левая ножка. Кроме этого вечером 30 мая Болков повредил киоск, десяток автомобилей и удерживал в заложниках соседа. При этом бывший полицейский работал в ЧОП, а в его квартире нашли целый арсенал. В том числе и карабин «Сайга», из которого он стрелял в тот злополучный день.

Позже выяснилось, что еще в начале нулевых Болков был причастен к смерти 19-летнего боксера Владимира Нагимова. Но тогда действия милиционера признали обоснованными.

Уже на пенсии у Сергея начались проблемы с алкоголем. По данным «КП»-Екатеринбург, осенью 2017 года он взял в заложники знакомую. А потом едва не застрелил в квартире своего друга. Болков мог оказаться за решеткой уже тогда. Но участковый сначала месяц не мог найти дебошира, а затем вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

30 мая Болков нанес ущерб на 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖЕЛАЛ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ СЕБЯ ОБЩЕСТВУ

30 мая Болков напился, а затем заманил соседа-цыгана в свою квартиру под предлогом «вручения подарка». Бывший полицейский потребовал от парня позвонить своему родственнику и попросить прийти к нему домой. В качестве угрозы Болков выстрелил из «Сайги» в сторону кухни.

Мотивом злодеяний называется «желание противопоставить себя обществу».

- По требованию Болкова он прошёл в комнату и лёг на пол. В адрес потерпевшего было высказана Угроза убийством, которую восприняли реально, - говорится в обвинительном заключении.

После этого он открыл стрельбу с балкона. Одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля Peugeot и попала в живот 9-летней девочке. К счастью, ребёнка удалось спасти. По словам матери девочки, ее дочь стала инвалидом.

- Смертельный исход наступил по независящим от Болкова обстоятельствам. Семья своевременно скрылась. У малолетней диагностировано ранение в брюшную полость, переломы позвонков, воспаление мягких тканей. Ранение было нанесено из винтовки «Вепрь», травмы повлекли тяжкий вред здоровью, - добавил государственный обвинитель.

Первыми к месту стрельбы прибыли росгвардейцы из отдела вневедомственной охраны. Они потребовали от Болкова прекратить огонь и сдаться. Но в ответ последовали выстрелы. Сергей вернулся в квартиру, взял винтовку и трижды выстрелил в силовиков. Один из росгвардейцев был ранен в голень. Ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

В тот вечер Болков обстрелял овощной киоск и припаркованные автомобили. Общая сумма ущерба чуть больше 1,5 миллиона рублей.

В судебном заседании также приняли участие трое бойцов СОБРа. Все они пришли в зал в балаклавах, а в деле они фигурируют под цифрами. Именно они штурмовали квартиру Болкова. Пьяный горожанин четыре раза выстрелил в них, но попал в щит.

Мотивом злодеяний называется «желание противопоставить себя обществу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИНУ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО

Сергей Болков решил давать показания после исследования всех доказательств. Он частично признал вину по всем статьям кроме порчи чужого имущества. Обвинение по ней он признаёт в полном объеме.

Сам он пояснил, что далеко не все помнит из событий 30 мая, так как был сильно пьян.

- Вину в покушении на пять лиц признаю частично, я же их не видел! Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов также признаю частично. Я не знал, что они сотрудники, - пояснил Сергей Болков.

По словам одного из спецназовцев Росгвардии, Болков отказывался сдаться.

- Мы предложили Болкову сдаться, прекратить противоправные действия. А он в ответ сказал «Валите меня!». Потом я почувствовал в щите вибрацию от выстрелов. Мы приняли решение вскрывать дверь, - пояснил тайный свидетель в Балаклаве. - После вскрытия предложили Болкову выйти сдать оружие. В этот момент он начал стрелять по нам из комнаты. Было принято решение использовать свето-шумовую гранату. По команде командира данное средство было применено. После взрыва мы стали заходить в квартиру. Частично начался пожар, была слабая видимость. Голый Болков был на кухне, сидел на кухне. Оружие лежало на полу. Мы его задержали, надели наручники.

Во время допроса второго спецназовца Сергей Болков попросил у сотрудников прощения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама девочки, которую подстрелил бывший полицейский, рассказала о состоянии дочери: «Учимся заново ходить». Пуля карабина «Сайга» попала школьнице в живот, врачам пришлось вырезать часть пищевода (подробнее)

«Пуля прошла насквозь»: мать раненой в Екатеринбурге девочки – о состоянии дочери. Ребенок по-прежнему находится в медикаментозном сне (подробнее)