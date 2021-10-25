С начала лета Сергей Болков находится в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует процесс над бывшим полицейским Сергеем Болковым, который открыл огонь из окна своей квартиры вечером 30 июня. 48-летнему уральцу грозит пожизненный срок за покушение на жизнь сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии и 9-летней девочки. Школьница была ранена в живот, чтобы спасти ей жизнь врачам пришлось вырезать часть пищевода.

Кроме этого его обвиняют в угрозе убийством, порче имущества и, незаконном лишении свободы соседа и хулиганстве с применением оружия. В качестве свидетелей одними из первых показания дадут родители раненой девочки. В тот вечер мама и дочка сидели в машине, пока глава семьи ходил в супермаркет за продуктами.

- Конечно же я хочу, чтобы ему дали пожизненное, - рассказала «Комсомольской правде» мать школьницы Эльвира. – Дочка пошла в третий класс, но учится на дому. Все учителя приходят к нам. Сейчас проходим реабилитацию. Учимся заново ходить, так как левая нога все еще хромает.

В квартире Болкова на Химмаше нашли десятки гильз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что в момент стрельбы Болков был сильно пьян. С начала лета он находится под стражей.

- В результате его действий малолетней причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, обвиняемый выстрелил из карабина в сторону 10 находившихся вблизи автомобилей, павильона цветов, чем причинил их собственникам ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как стало известно «КП», Болкова должны были лишить права на хранение оружия еще в 2017 году. Тогда он взял в заложники свою знакомую и едва не убил друга. Но участковый проявил халатность и вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

- В октябре 2017 года Болков взял в заложники женщину, а потом позвал в гости своего друга. В тот вечер он стрелял из карабина «Вепрь» прямо в квартире, один раз произвел выстрел в пол, чтобы напугать товарища. По счастливому стечению обстоятельств мужчина смог обезоружить Сергея и выбежать из квартиры. Он сдал оружие в отдел полиции и сообщил о случившемся, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

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