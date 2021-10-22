Очередь на «Касту» и живой северный олень: как проходит «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Многие не смогли попасть на площадки из-за ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала «Уральская ночь музыки». Из-за пандемии коронавируса фестиваль, который обычно проходит летом, неоднократно переносили. Чтобы обезопасить исполнителей и слушателей, организаторы впервые проводят это мероприятие в формате COVID-FREE. Вход на площадку осуществляется по специальному браслету.

Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург предположил, сколько человек может попасть на Ночь музыки.

Смотрим фотографии с фестиваля, проходящего в новом формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы начали выдавать ристбенды за неделю назад, за несколько дней выдали 4 000 штук. Я думаю, на фестивале в целом будет 15-20 тысяч человек, - рассказал Евгений Горенбург.

По его словам, на самый первый фестиваль, когда работало 35 площадок, пришло около 50 тысяч человек. При этом на нынешнем фестивале ожидается ряд ограничений по численности людей в закрытых помещениях.

Очередь на "Касту" у ДИВСа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ограничение по количеству людей - 500 человек. Все не попадут в один зал одновременно, если в настоящий момент там будет находиться 500 человек. Контролировать это будут частные предприятия и штатные службы безопасности, - рассказывает директор фестиваля Евгений Горенбург.

В этом году хэдлайнерами «Ночи музыки» будут ЛСП, Клава Кока, Татьяна Овсиенко, IOWA, Billy’s band, Вадим Самойлов, «Каста».

Не обошлось и без классической скрипки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, выступление последних для многих фанатов обернулось разочарованием. Многие не смогли попасть на площадку у ДИВСа из-за ограничений. Несколько десятков фанатов выстроились в гигантскую очередь. Хвост из людей растянулся больше, чем на 20 метров.

- Мы стояли в очереди больше часа, хотели попасть на «Касту», но не успели. Не пускают из-за ограничения по количеству, не более 500 человек на площадке, - рассказывают люди корреспонденту «КП-Екатеринбург», который находится на месте событий.

На контрасте с огромными очередями прошло выступление пианиста Ивана Кощеева, послушать его пришли около 20 человек. Люди в полупустом зале могли просто расслабиться и получать удовольствие от прослушивания.

Выступление пианиста Ивана Кощеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычно организаторы представили площадку у ККТ «Космос», где собрались любители этнической музыки. На входе на «Сцену северных народов Урала» зрителей приветствует живой северный олень.

Все внимание перетянул на себя северный олень Назар Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Оленю 2.5 года, он впервые в таком участвует. Его зовут Назар, он на площадке с семи часов вечера стоит, будет здесь до 11 часов. Практически все, кто проходит, хотят с ним сфотографироваться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хозяйка животного.

По словам хозяйки, он себя спокойно, не капризничает. Люди подходят, удивляются, умиляются, просят погладить. На северных оленей всегда реакция одинаковая.

У ККТ "Космос" развернулась этно-площадка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, здесь выступили «Лазаревый цветок», «Изумруд», а также исполнители народной ирландской музыки.

Попасть на фестиваль могут только взрослые слушатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площадке КРК "Уралец" выступает певица Соломона. Здесь же споет и Клава Кока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые собравшиеся стараются соблюдать дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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