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Общество22 октября 2021 19:50

Очередь на «Касту» и живой северный олень: как проходит «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Смотрим фотографии с фестиваля, проходящего в новом формате
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Многие не смогли попасть на площадки из-за ограничений

Многие не смогли попасть на площадки из-за ограничений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала «Уральская ночь музыки». Из-за пандемии коронавируса фестиваль, который обычно проходит летом, неоднократно переносили. Чтобы обезопасить исполнителей и слушателей, организаторы впервые проводят это мероприятие в формате COVID-FREE. Вход на площадку осуществляется по специальному браслету.

Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург предположил, сколько человек может попасть на Ночь музыки.

Смотрим фотографии с фестиваля, проходящего в новом формате

Смотрим фотографии с фестиваля, проходящего в новом формате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы начали выдавать ристбенды за неделю назад, за несколько дней выдали 4 000 штук. Я думаю, на фестивале в целом будет 15-20 тысяч человек, - рассказал Евгений Горенбург.

По его словам, на самый первый фестиваль, когда работало 35 площадок, пришло около 50 тысяч человек. При этом на нынешнем фестивале ожидается ряд ограничений по численности людей в закрытых помещениях.

Очередь на "Касту" у ДИВСа

Очередь на "Касту" у ДИВСа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ограничение по количеству людей - 500 человек. Все не попадут в один зал одновременно, если в настоящий момент там будет находиться 500 человек. Контролировать это будут частные предприятия и штатные службы безопасности, - рассказывает директор фестиваля Евгений Горенбург.

В этом году хэдлайнерами «Ночи музыки» будут ЛСП, Клава Кока, Татьяна Овсиенко, IOWA, Billy’s band, Вадим Самойлов, «Каста».

Не обошлось и без классической скрипки

Не обошлось и без классической скрипки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, выступление последних для многих фанатов обернулось разочарованием. Многие не смогли попасть на площадку у ДИВСа из-за ограничений. Несколько десятков фанатов выстроились в гигантскую очередь. Хвост из людей растянулся больше, чем на 20 метров.

- Мы стояли в очереди больше часа, хотели попасть на «Касту», но не успели. Не пускают из-за ограничения по количеству, не более 500 человек на площадке, - рассказывают люди корреспонденту «КП-Екатеринбург», который находится на месте событий.

На контрасте с огромными очередями прошло выступление пианиста Ивана Кощеева, послушать его пришли около 20 человек. Люди в полупустом зале могли просто расслабиться и получать удовольствие от прослушивания.

Выступление пианиста Ивана Кощеева

Выступление пианиста Ивана Кощеева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычно организаторы представили площадку у ККТ «Космос», где собрались любители этнической музыки. На входе на «Сцену северных народов Урала» зрителей приветствует живой северный олень.

Все внимание перетянул на себя северный олень Назар

Все внимание перетянул на себя северный олень Назар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Оленю 2.5 года, он впервые в таком участвует. Его зовут Назар, он на площадке с семи часов вечера стоит, будет здесь до 11 часов. Практически все, кто проходит, хотят с ним сфотографироваться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хозяйка животного.

По словам хозяйки, он себя спокойно, не капризничает. Люди подходят, удивляются, умиляются, просят погладить. На северных оленей всегда реакция одинаковая.

У ККТ "Космос" развернулась этно-площадка

У ККТ "Космос" развернулась этно-площадка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, здесь выступили «Лазаревый цветок», «Изумруд», а также исполнители народной ирландской музыки.

Попасть на фестиваль могут только взрослые слушатели

Попасть на фестиваль могут только взрослые слушатели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площадке КРК "Уралец" выступает певица Соломона. Здесь же споет и Клава Кока

На площадке КРК "Уралец" выступает певица Соломона. Здесь же споет и Клава Кока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые собравшиеся стараются соблюдать дистанцию

Некоторые собравшиеся стараются соблюдать дистанцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материал дополняется…

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