Очередь на «Касту» и живой северный олень: как проходит «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Многие не смогли попасть на площадки из-за ограничений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стартовала «Уральская ночь музыки». Из-за пандемии коронавируса фестиваль, который обычно проходит летом, неоднократно переносили. Чтобы обезопасить исполнителей и слушателей, организаторы впервые проводят это мероприятие в формате COVID-FREE. Вход на площадку осуществляется по специальному браслету.
Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург предположил, сколько человек может попасть на Ночь музыки.
Смотрим фотографии с фестиваля, проходящего в новом формате
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы начали выдавать ристбенды за неделю назад, за несколько дней выдали 4 000 штук. Я думаю, на фестивале в целом будет 15-20 тысяч человек, - рассказал Евгений Горенбург.
По его словам, на самый первый фестиваль, когда работало 35 площадок, пришло около 50 тысяч человек. При этом на нынешнем фестивале ожидается ряд ограничений по численности людей в закрытых помещениях.
Очередь на "Касту" у ДИВСа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Ограничение по количеству людей - 500 человек. Все не попадут в один зал одновременно, если в настоящий момент там будет находиться 500 человек. Контролировать это будут частные предприятия и штатные службы безопасности, - рассказывает директор фестиваля Евгений Горенбург.
В этом году хэдлайнерами «Ночи музыки» будут ЛСП, Клава Кока, Татьяна Овсиенко, IOWA, Billy’s band, Вадим Самойлов, «Каста».
Не обошлось и без классической скрипки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, выступление последних для многих фанатов обернулось разочарованием. Многие не смогли попасть на площадку у ДИВСа из-за ограничений. Несколько десятков фанатов выстроились в гигантскую очередь. Хвост из людей растянулся больше, чем на 20 метров.
- Мы стояли в очереди больше часа, хотели попасть на «Касту», но не успели. Не пускают из-за ограничения по количеству, не более 500 человек на площадке, - рассказывают люди корреспонденту «КП-Екатеринбург», который находится на месте событий.
На контрасте с огромными очередями прошло выступление пианиста Ивана Кощеева, послушать его пришли около 20 человек. Люди в полупустом зале могли просто расслабиться и получать удовольствие от прослушивания.
Выступление пианиста Ивана Кощеева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Необычно организаторы представили площадку у ККТ «Космос», где собрались любители этнической музыки. На входе на «Сцену северных народов Урала» зрителей приветствует живой северный олень.
Все внимание перетянул на себя северный олень Назар
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Оленю 2.5 года, он впервые в таком участвует. Его зовут Назар, он на площадке с семи часов вечера стоит, будет здесь до 11 часов. Практически все, кто проходит, хотят с ним сфотографироваться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хозяйка животного.
По словам хозяйки, он себя спокойно, не капризничает. Люди подходят, удивляются, умиляются, просят погладить. На северных оленей всегда реакция одинаковая.
У ККТ "Космос" развернулась этно-площадка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме того, здесь выступили «Лазаревый цветок», «Изумруд», а также исполнители народной ирландской музыки.
Попасть на фестиваль могут только взрослые слушатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На площадке КРК "Уралец" выступает певица Соломона. Здесь же споет и Клава Кока
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые собравшиеся стараются соблюдать дистанцию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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