Уральскую ночь музыки 2021 посетят больше 15 000 человек

На каждой из площадок будут слушать музыку не больше 500 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Директор музыкального фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург предположил, сколько человек может попасть на Ночь музыки, которая пройдет в Екатеринбурге 22 октября 2021 года.
- Мы начали выдавать ристбенды за неделю назад, за несколько дней выдали 4 000 штук. Я думаю, на фестивале в целом будет 15-20 тысяч человек, - рассказал Евгений Горенбург.
По его словам, на самый первый фестиваль, когда работало 35 площадок, пришло около 50 тысяч человек.
Фестиваль Ural Music Night в этом году из-за пандемии будет осуществляться в формате Covid-free. Количество человек, которые одновременно могут находиться на одной площадке будет ограничено - не более 500.
Вход на фестиваль будет свободный, но пускать гостей будут при наличии ристбенда, браслета, который выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 не ранее чем 6 месяцев назад.
Также во время фестиваля будут осуществляться выборочные проверки QR-кодов и паспортов.
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