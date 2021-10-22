Евгений Горенбург рассказал, почему Моргенштерна не позвали на Ural Music Night 2021

Музыкант передумал. но мест уже не было. Фото: Алексей Булатов/Михаил Фролов

Фестиваль Ural Music Night 2021 проходит в Екатеринбурге уже седьмой год подряд. В этом году в нем примут участие 2,5 тысячи знаменитых и начинающих музыкантов. На фестивале мог выступить и один из самых популярных российских певцов Моргенштерн, но в итоге его не включили в список звезд, выступающих на Уральской ночи музыки.

О том, почему певец не выступит на фестивале в Екатеринбурге, рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

- Изначально мы пригласили Моргенштерна выступить на фестивале еще зимой прошлого года, он по каким-то причинам отказался. А когда артист отказывается, мы, понятно, больше не строим на него планов. Потом он согласился, а у нас уже не было мест, - рассказал Горенбург.

Также Евгений Львович рассказал, что по этим же причинам ранее уже отменялись выступления группы «Аквариум».

Напоминаем, что в этом году выступления музыкантов пройдут на 60 площадках фестиваля. На них выступят артисты в самых разных жанрах от фолк-рока до хип-хопа. Подробную программу фестиваля можно будет узнать на сайте uralmusicnight.ru.

Ночь музыки 2021 пройдет в формате Covid-free zone. Вход на площадки будет осуществляться по специальным браслетам - ристбендам.

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