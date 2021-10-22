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Общество22 октября 2021 9:00

На фестивале Ural Music Night 2021 будут проходить выборочные проверки QR-кодов и паспортов

На площадки людей будут пропускать только по ристбендам
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Евгений Горенбург рассказал, как будет проходить Ночь музыки 2021

Евгений Горенбург рассказал, как будет проходить Ночь музыки 2021

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодный фестиваль Ночь музыки 2021 (Ural Music Night) 2021 в этом году будет проходить в формате Covid-free. На площадки фестиваля гостей будут пускать при наличии ристбенда, браслета, который выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 не ранее чем 6 месяцев назад.

В течение всего фестиваля будут осуществляться выборочные проверки QR-кодов и паспортов. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Уральской ночи музыки рассказал директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

- Конечно, мы понимаем, что подделка или неправомерное использование QR-кодов может быть. Поэтому будут проводиться проверки. Но они будут выборочными. Мы оставляем за собой право проходить человеку по ристбенду. Специально всех проверять не будем. Но к любому человеку могут подойти и спросить паспорт и QR-код, - рассказал Горенбург.

Напоминаем, что в день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12-00 на 5 площадках:

- КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

- ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

- Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

- Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

- ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2

Для этого необходимо предъявить паспорт, предоставить адрес электронной почты, показать QR-код о поставленной вакцине.

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