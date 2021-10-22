Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды22 октября 2021 11:25

На площадках Ural Music Night одновременно смогут находиться не более 500 человек

Вход будет осуществляться по ристбендам
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На каждой из площадок ждут не больше 500 гостей одновременно

На каждой из площадок ждут не больше 500 гостей одновременно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году фестиваль Ural Music Night в нетрадиционной форме. Вход на площадки covid-free будет строго ограничен по количеству человек.

- Ограничение по количеству людей - 500 человек. Все не попадут в один зал одновременно, если в настоящий момент там будет находиться 500 человек. Контролировать это будут частные предприятия и штатные службы безопасности, - рассказывает директор фестиваля Евгений Горенбург.

Также на площадки фестиваля гостей будут пускать при наличии ристбенда - браслета, который выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 в последние полгода. В течение всего времени проведения фестиваля будут осуществляться выборочные проверки QR-кодов и паспортов.

Напоминаем, что в день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12-00 на 5 площадках:

- КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

- ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

- Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

- Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

- ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.

Для этого необходимо предъявить паспорт, предоставить адрес электронной почты, показать QR-код о поставленной вакцине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фестивале Ural Music Night 2021 будут проходить выборочные проверки QR-кодов и паспортов. На площадки людей будут пропускать только по ристбендам (подробнее)

Где выступит IOWA, Каста и ЛСП: Полная программа Ночи музыки-2021. Для вашего удобства собрали список хэдлайнеров и площадок Ночи музыки-2021 (подробнее)