На площадках Ural Music Night одновременно смогут находиться не более 500 человек

На каждой из площадок ждут не больше 500 гостей одновременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году фестиваль Ural Music Night в нетрадиционной форме. Вход на площадки covid-free будет строго ограничен по количеству человек.

- Ограничение по количеству людей - 500 человек. Все не попадут в один зал одновременно, если в настоящий момент там будет находиться 500 человек. Контролировать это будут частные предприятия и штатные службы безопасности, - рассказывает директор фестиваля Евгений Горенбург.

Также на площадки фестиваля гостей будут пускать при наличии ристбенда - браслета, который выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 в последние полгода. В течение всего времени проведения фестиваля будут осуществляться выборочные проверки QR-кодов и паспортов.

Напоминаем, что в день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12-00 на 5 площадках:

- КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

- ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

- Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

- Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

- ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.

Для этого необходимо предъявить паспорт, предоставить адрес электронной почты, показать QR-код о поставленной вакцине.

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