В этом году Ночь музыки проведут 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская ночь музыки-2021пройдет в Екатеринбурге 22 октября в формате COVID-free zone. В этом году под Ночь музыки 2021 (Ural Music Night 2021) выделят более 100 площадок, на которых выступят как известные, так и начинающие артисты. Вход бесплатный, но чтобы попасть на площадки, нужно иметь при себе специальный ристбенд – браслет, благодаря которому можно попасть на любую площадку. Чтобы получить ристбенд, нужно предоставить паспорт, адрес электронной почты, QR-код либо прививочный сертификат. Оформить браслет можно до 21 октября в инфоцентрах фестиваля с 10:00 до 22:00 на таких площадках, как:

– ТРЦ «Гринвич», ул. 8 марта, 46

– ТРЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87

– ТЦ «VEER MALL», пр. Космонавтов, 108

– ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 6

– ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17/1

– Аэропорт Кольцово, ул. Бахчиванджи, 1

В день фестиваля, 22 октября, получить ристбенд можно будет с 12:00 на площадках:

– КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

– ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

– Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

– Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

– ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2

– Ельцин Центр, ул. Б.Ельцина, 3

Ристбэнд можно получить в Ельцин Центре и на других площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХЭДЛАЙНЕРЫ НОЧИ МУЗЫКИ - 2021

Клава Кока

Певица и видеоблогер Клава Кока, которая известна совместной работой с певцом из Екатеринбурга Niletto «Краш», треком «ЛаЛаЛа» и многими другими выступит в КРК «Уралец» с 23:00 до 0:00

Певица и видеоблогер Клава Кока в КРК «Уралец» с 23:00 до 0:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

Вадим Самойлов

Основатель и лидер «Агата Кристи» споет песни своей легендарной группы в «Ельцин Центре», площадка «35 лет Свердловского рок-клуба» с 0:30 до 1:30

Группа «Каста»

Популярных реперов 90-х можно будет найти в ДИВСе, на площадке «Мотив Stage» с 19:00 до 20:00

Популярных реперов 90-х можно будет найти в ДИВСе, на площадке «Мотив Stage» с 19:00 до 20:00 Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛСП

Эта команда уже известна более молодому поколению меломанов. Группа известна своими треками: «Монетка», «Коктейль», «Вверх-вниз» и другими. О коллективе много говорили в 2017-м году, когда погиб один из участников дуэта Рома Англичанин. Они также выступают в ДИВСе, на площадке «Мотив Stage» с 0:30 до 1:30

IOWA

«Это не шутки, мы встретились…» На этот раз, похоже, в КРК «Уралец». Ведь именно там группа IOWA споет строчки своего хита. А еще они совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнят под утро песню, которая уже стала гимном «Ночи музыки» - «Ночь пройдет, наступит солнце ясное…». Они выступают с 2:00 до 3:00

IOWA выступит в КРК "Уралец" Фото: Иван МАКЕЕВ

Billy’s band

На «Ночи музыки» 2021 коллектив обещает погрузить зрителей в атмосферу Петербурга и устроить отрыв с элементами алкоджаза. Где: Дом офицеров центрального военного округа, площадка «Beatles» с 22:45 до 00:00

The Beatboys

Вдохновителями группы стала легендарная четверка The Beatles, чей стиль и манеру исполнения перенимают парни из The Beatboys. Их музыка в современном исполнении погрузит зрителей в атмосферу 60-х годов. Где: Дом офицеров Центрального военного округа, сцена Beatles с 21:45 до 22:45

Под творчество Татьяны Овсиенко будут ностальгировать меломаны 90-х Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Овсиенко

Королева школьных дискотек исполнит свои самые известные хиты: «Запомни меня», «Капитан», «Школьная пора», «Женское счастье» и другие песни о любви и семейных ценностях, которые обязательно найдут отклик и вызовут ностальгическую нотку у поколения 80-х и 90-х. Где: «Дисколенд» на пересечении Вайнера и Попова с 21:30, точное время пока не известно

АНОНС

Группа «эпохи постперестроечного диско» славится своими песнями, в которых рассказываются жизненные истории, передающиеся через призму иронии. Сюда входят такие поучающие песни как «Оля и СПИД», «Зина – продавец из магазина», «Хулиган», «Девочка моя», «Города и страны». Где: «Дисколенд» на пересечении Вайнера и Попова с 21:30, точное время пока не известно

"Троль Гнет Ель" - редкий гость в Екатеринбурге Фото: Архив "КП"

Тролль гнет ель

Питерский коллектив известен своим стилем – отечественный фолк-рок-метал. Их музыка сочетает в себе современные и средневековые ноты в фирменном сочетании этники и электроники. Где: ККТ «Космос», площадка: «Фолк-карнавал» с 18:30, точное время пока не известно

Запрещённые барабанщики

Музыкально-провокационный проект конца 90-х славится музыкальными хитами «Убили негра», «Мама Зузу» и «Куба рядом». Группа будет во Дворце культуры железнодорожников с 19:30 до 19:55

"Запрещенные барабанщики" не в первый раз выступают в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Растеряев

Самобытный музыкант-гармонист со своими хитами «Комбайнёры», «Русская дорога», «Георгиевская ленточка» появится в винотеке «Бурбон» Во сколько: с 20:30 до 20:55

ПЛОЩАДКИ НОЧИ МУЗЫКИ 2021

КРК «Уралец»

Адрес: ул. Большакова, 90

Сцена: КРК «Уралец»

На главной поп-площадке Уральской ночи музыки 2021 выступят начинающие и именитые артисты со своими лучшими треками. Здесь пройдет акция «Светает», которая станет завершение фестиваля.

Хедлайнеры: Клава Кока, IOWA

Другие артисты: ФРАНКЛИ, Юхим, natta, SHOO, Søika, vika pestrova, drunk., Миша Хорев, Soufee, SOLOMONA, Катя Рикеда, pinkglasses, Wick, Вика Радисева, АЙСКРИМ ХАРТ, РОЗАТОВ и Парнишка

Во сколько: 18:00

ККТ «Космос»

Адрес: ул. Дзержинского, 2

Сцена: «Фолк-карнавал»

– Это площадка подойдет тем, кто интересуется мировым фолком, – рассказал Александр Толстых, организатор концертов, ночной арт-директор «Свобода Концерт Холл». – Выступления групп будут сопровождаться историческими танцами и перформансами.

Хедлайнеры: Троль Гнёт Ель, Волынки и барабаны Санкт-Петербурга

Другие артисты: «Чистая река», «Завьялов бэнд», «Красная скрипка», «Украли клевер», CANTADORA, «Пьяные Тыквы»

Во сколько: 18:30

на площадках будет действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк

Адрес: ул. 8 марта, 43

Сцена: «Дисколенд» на пересечении Вайнера и Попова

Здесь зрителей ждет главная дискотека под песни 80-х и 90-х в стиле диско. Каждый может послушать песни времен невинных мелодий, заводных танцев и вместе спеть с чистыми голосами любви.

Хедлайнеры: Татьяна Овсиенко, «Анонс»

Другие артисты: Cherry Troopers, Digitalo, «Электронный мальчик», «Божья коровка», «Мираж»

Во сколько: 21:30

ДИВС

Адрес: Олимпийская набережная, 3

Сцена: МОТИВ

Эта сцена подойдет любителям популярного направления музыки, ведь здесь выступят представители современного хип-хопа, которые разорвут сцену мелодичным речитативом под биты.

Хедлайнеры: ЛСП и «Каста»

Другие артисты: никита твоего подсознания, «Белая кость (Айсберг)», Yu-Ron & DJ GO, BIG DAY, ДЗИНЬ, DZHANARI, «Аяччо», «БИТУM CREW», «Noрдаi», Бразис

Во сколько: 17:00

Ельцин Центр. Атриум

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Сцена: 35-летие Свердловского рок клуба

На сцене пройдет торжественный концерт в честь 35-летия Свердловского рок клуба, образованного 15 марта 1986 года. Свердловские музыканты этого направления, такие как «Nautilus Pompilius», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и «Смысловые галлюцинации», внесли большой вклад в развитие музыки, сделав Свердловск – Екатеринбург столицей русского рока.

Хедлайнеры: Вадим Самойлов, «Егор Белкин и Р-клуб», группа «ТОП», «Старый приятель», SomeSleep

Другие артисты: «РОкеды», «Дары Тритонья», «Ликенс», Катя Жукова, «Авангард Леонтьев», «НАМБАТУ»

Во сколько: 19:00

Одна из площадок фестиваля - ДИВС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом Маклецкого

Адрес: ул. Тургенева, 15

Сцена: ГипноМаклецкий

В доме Маклецкого, который раньше при хозяине Илье Захаровиче был наполнен оперным пением, вновь зазвучит музыка с современными мотивами и голосами. Особняк погрузится в гипноз под звуки скрипки, электронное звучание, томное сведение и приятное индии.

Артисты: bedroomstoner, Cups & Spoons

Во сколько: 19:00

Отель «Онегин»

Адрес: ул. Розы Люксембург, 51

Сцена: Отель «Онегин»

Здесь прозвучит мелодекламация – жанр музыки, сочетающий в себе два вида искусства: музыка и поэзия. На площадке выступят поэты, которые исполнят свои произведения под аккомпанемент музыки. Темой площадки станет творчество поэта Бориса Рыжего.

Артисты: «Белла Риас», Михаил Пуценко, Vitamin Youth, balabanova, Шамшурин

Во сколько: 20:00

Кафе «1991»

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Сцена: 1991

В уютном кафе с видом на набережную Екатеринбурга пройдет джазовый концерт шести исполнителей из Орла, Абакана и других городов России. Каждый музыкант исполнит традиционный фьюжн- и кул-джаз в своем стиле.

Артисты: Фолк-фьюжн группа Кати Ямщиковой, «Шаньгин-трио», «Уццу», Kickin’ Jass Orchestra, Мария Рябочкина, Radostb Orchestra

Во сколько: 19:00

Винотека «Бурбон»

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 47

Сцена: Винотека «Бурбон»

В уютном зале за бокалом вина можно погрузиться в ностальгию услышать приятную музыку именитых музыкантов.

Хедлайнеры: «Старый приятель», «Запрещенные барабанщики», Константин Завалин и Игорь Растеряев

Во сколько: 19:00

Дом офицеров центрального военного округа

Адрес: ул. Первомайская, 27

Сцена: Альянс Stage

На площадке будут звучать бардовские песни в стиле русской поэзии. Здесь будет исполнена музыка на стихи Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского и других поэтов.

Хедлайнеры: Николай Анисимов, Константин Завалин

Другие артисты: Песни строительных отрядов в сопровождении музыкальных инструментов

Во сколько: 18:00

Сцена: Beatles

На сцене будут выступать артисты, на музыку которых оказала огромное влияние легендарная группа The Beatles. Музыканты выступят с песнями, схожими со стилем хитов «Ливерпульской четверки».

Хедлайнеры: The BeatBoys, Billy’s Band

Другие артисты: Gozy Ghost Trio, Live’R’pool, вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM

Во сколько: 19:20

Напомним, что «Ural Music Night» 2021 должен был состояться 25 июня, но из-за третьей волны коронавируса музыкальный фестиваль перенесли на 22 октября. Все концерты будут проходить в закрытых помещениях в COVID-free зонах.