Клава Кока выступила на сцене КРК «Уралец». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Из-за ограничительных мер послушать хиты исполнительницы смогли лишь 500 человек.

- Сегодня я выступаю на своей родине, поэтому мне хочется быть особенно искренней, на 1000 процентов настоящей, поделиться со всеми вами теплом своего сердца и спеть одну из самых лирических и важных для меня песен! - сказала поклонникам Клава Кока перед исполнением песни «Точка».

Ожидается, что «Ночь музыки» посетит около 15 тысяч человек.

Клава Кока родилась и выросла в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии организаторы пропускали на концерты не более 500 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно же, Клава Кока не могла не исполнить свою знаменитую песню «Покинула чат». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокова подписала контракт с Black Star пять лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два месяца назад стало известно, что Клава Кока рассталась с блогером Димой Гордеем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока призналась, что для нее очень волнительно выступать в родном городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе главных хэдлайнеров «Ночи музыки» были также «Каста», ЛСП, Вадим Самойлов и IOWA.

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