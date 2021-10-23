Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды23 октября 2021 0:03

Зажгла и покинула чат: фоторепортаж с выступления Клавы Коки на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Певица Black Star выступила на своей родине
Авторы (3):
Алексей БУЛАТОВ
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Клава Кока выступила на сцене КРК «Уралец».

Клава Кока выступила на сцене КРК «Уралец».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Из-за ограничительных мер послушать хиты исполнительницы смогли лишь 500 человек.

- Сегодня я выступаю на своей родине, поэтому мне хочется быть особенно искренней, на 1000 процентов настоящей, поделиться со всеми вами теплом своего сердца и спеть одну из самых лирических и важных для меня песен! - сказала поклонникам Клава Кока перед исполнением песни «Точка».

Ожидается, что «Ночь музыки» посетит около 15 тысяч человек.

Клава Кока родилась и выросла в Екатеринбурге.

Клава Кока родилась и выросла в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии организаторы пропускали на концерты не более 500 человек.

Из-за пандемии организаторы пропускали на концерты не более 500 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно же, Клава Кока не могла не исполнить свою знаменитую песню «Покинула чат».

Конечно же, Клава Кока не могла не исполнить свою знаменитую песню «Покинула чат».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокова подписала контракт с Black Star пять лет назад.

Высокова подписала контракт с Black Star пять лет назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два месяца назад стало известно, что Клава Кока рассталась с блогером Димой Гордеем.

Два месяца назад стало известно, что Клава Кока рассталась с блогером Димой Гордеем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока призналась, что для нее очень волнительно выступать в родном городе.

Клава Кока призналась, что для нее очень волнительно выступать в родном городе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе главных хэдлайнеров «Ночи музыки» были также «Каста», ЛСП, Вадим Самойлов и IOWA.

В числе главных хэдлайнеров «Ночи музыки» были также «Каста», ЛСП, Вадим Самойлов и IOWA.

«Ночь музыки» в Екатеринбурге 22 октября 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От джаз-хора до Black Star: как жила и менялась Клава Кока (подробнее)

Третий год не платит за капремонт: отец Клавы Коки оказался должником (подробнее)

«Я выросла»: певица Клава Кока снялась для Playboy в микро трусиках из страз (подробнее)

Шоу-бизнесОбщество: ВОПРОС ДНЯUral Music Night 2021