В Екатеринбурге во время «Ночи музыки» на выступление группы «Каста» выстроилась огромная очередь

По словам сотрудника охраны, система автоматически регистрирует гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время «Уральской ночи музыки» несколько десятков фанатов выстроились в гигантскую очередь, чтобы попасть на концерт группы «Каста», которые выступают во дворце игровых видов спорта недалеко от станции метро «Динамо». Хвост из людей растянулся больше, чем на 20 метров.

- Мы стояли в очереди больше часа, хотели попасть на «Касту», но не успели. Не пускают из-за ограничения по количеству, не более 500 человек на площадке, - рассказывают люди корреспонденту «КП-Екатеринбург», который находится на месте событий.

По словам сотрудника охраны, система автоматически регистрирует гостей, вошедших на площадку. Напомним, фестиваль Ural Music Night 2021 проходит в Екатеринбурге уже седьмой год подряд. В этом году в нем примут участие 2,5 тысячи знаменитых и начинающих музыкантов.