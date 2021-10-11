Как вернуть обоняние после коронавируса: лайфхаки от отоларинголога

Из-за COVID-19 запахи для человека могут либо вообще исчезнуть, либо исказиться - кофе будет пахнуть, как бензин, например. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потеря обоняния – один из главных симптомов коронавируса. Причем, даже после того, как человек поправится, оно не всегда сразу возвращается к нему. О том из-за чего это происходит, и можно ли как-то ускорить процесс его восстановления, мы поговорили с отоларингологом, доцентом кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета Ксенией Карташовой.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА НЕЙРОНАМ В НОСУ НЕ ХВАТАЕТ ПИТАНИЯ

- Из-за чего человек при коронавирусе перестает чувствовать запахи?

- Коронавирус поражает не сами обонятельные респираторные нейроны, которые и воспринимают запахи, а поражает поддерживающие клетки, которые обеспечивают питательную и трофическую (доставка питательных веществ, - Прим. Ред.) функцию для вот этих вот респираторных обонятельных нейронов. Из-за этого в слизистой оболочке полости носа накапливаются незрелые респираторные обонятельные нейроны.

- Но у некоторых не запахи пропадают, а начинает мерещиться запах тухлятины, например…

- Это тоже следствие накопления незрелых обонятельных нейронов. Кому-то кажется, что бензином пахнет, для кого-то пища пахнет неприятно. Также существует теория, что нарушение обоняния это следствие поражения центральных отделов мозга – гиппокампа, который принимает участие в распознавании человеком запахов.

Со временем обоняние вернется, уверяют медики. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Поддерживающие клетки поражаются навсегда? Или обоняние может вернуться?

- Рано или поздно их работа нормализуется и обоняние восстановится.

- Сколько на это может уйти времени?

- Никто из ученых не скажет точно. Сроки очень разные. Все зависит от человека. У кого-то обоняние пропадает надолго. У нас есть пациенты, которые полгода назад переболели и страдают сейчас полной аносмией (потерей обоняния, - Прим. Ред.). Кто-то перенес коронавирусную инфекцию, и обоняние вернулось к нему буквально через несколько недель. Здесь все индивидуально и зависит от того, насколько сильно вирус поразил поддерживающие клетки, какое их количество было утрачено человеком.

НУЖНО СТАРАТЬСЯ ВСПОМНИТЬ ЗАПАХ

- Что человек может сделать, чтобы обоняние пришло в норму?

- Во-первых, отоларингологи рекомендуют промывать полость носа изотоническими растворами. Это важно особенно сейчас, когда у нас такая сложная обстановка – смог. На слизистую оболочку полости носа горожан попадает большое количество различной пыли, инородных частиц, это все нужно смывать изотоническими растворами.

- Что такое изотонический раствор?

- Это стандартизированные растворы морской воды для промывания полости носа. В любой аптеке есть. Их не делает только ленивая фармкомпания. Лучше покупать готовые изотонические растворы. Они бывают разных форм – спрей, лейка... Такую терапию врачи-отоларингологи рекомендуют жителям больших городов проводить особенно зимой, когда отопление постоянно работает, чтобы слизистая не сохла и не трескалась. Можно и без посещения врача начать ее. Но если есть нарушения носового дыхания, то, конечно же, нужно сначала подойти на прием к отоларингологу для осмотра полости носа и подбора подходящего метода промывания.

- Промывания другими средствами можно делать?

- Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вернуть запахи, промывая нос едкими средствами. Сейчас очень много таких пациентов на приемы приходит, которые промывали нос растворами, в том числе собственного приготовления, которые сильно сушат, сжигают слизистую оболочку, но при этом на восстановление респираторных обонятельных нейронов не влияют абсолютно никак.

Чтобы обоняние вернулось быстрее, специалисты рекомендуют делать специальное упражнение. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Как еще можно ускорить восстановление обоняния?

- Можно проводить обонятельную тренировку. Ее тоже можно начать делать без посещения отоларинголога. Она достаточно простая и делается с использованием эфирных масел, например, лимона, эвкалипта, гвоздики. Пациент формирует набор. У него, например, четыре баночки с разными маслами. Одну-две капли каждого эфирного масла он наносит на ватный диск. Их не нужно после этого выбрасывать, можно хранить в контейнерах, подписать. Запах не является для пациента секретным. Он знает, что нанес на ватный диск масло лимона. После этого он вдыхает аромат 10-15 секунд, вспоминает этот запах, как выглядит лимон, какая кожица, потому что у некоторых пациентов вообще нет никакого обоняния, даже остаточного – полная аносмия. Потом человек делает перерыв 20 секунд и переходит к следующему запаху – гвоздике или эвкалипту и точно также пытается вспомнить его. И таких тренировок в день должно быть хотя бы 4-5. Некоторые авторы рекомендуют до восьми тренировок, чтобы стимулировать работу обонятельных респираторных нейронов. Но сразу же скажу, что доказательной базы, больших исследований, обзоров серьезных пока ни по какому из методов нет. Это просто то, что мы рекомендуем, чтобы пациент не нанес вред и чуть-чуть ускорил восстановление обоняния. Одна пациентка, которая работает удаленно, могла в день без проблем восемь тренировок проводить. У нее была полугодовая потеря обоняния. Уже через месяц полноценных тренировок у нее появилась очень положительная динамика по возвращению функции обонятельных нервов. Тут все зависит от пациента, конечно же, и того, насколько серьезно были повреждены поддерживающие клетки.

ЗАПАХИ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ И НЕ ИЗ-ЗА COVID-19

- Связана ли пропажа вкуса с пропажей обоняния при коронавирусе?

- Обоняние дополняет вкусовые ощущения, но рецепторы эти разные абсолютно. Это отдельное сенсорное чувство. Просто коронавирус влияет на клетки, отвечающие за вкус, так же, как и на поддерживающие клетки в носовой полости.

- Пропажа обоняния – обязательное свидетельство, что человек коронавирусом переболел?

- Не всегда. При острых респираторных вирусных инфекциях обоняние пропадает у пациента достаточно часто. Просто при коронавирусе это происходит в более тяжелой форме. И так как 68% заболевших им изначально жаловались именно на отсутствие запахов, то потеря обоняния в первую волну и стала одним из первых симптомов заболевания. Но и при обычном отеке слизистой оболочки полости носа могут запахи исчезнуть. Просто механизм другой – здесь уже нервные клетки не страдают. Здесь у нас идет отек и молекулы запаха не долетают до того места, где их распознает обонятельный нерв. Но есть много заболеваний различных, которые могут привести к потере обоняния – это и опухоли, и заболевания центральной нервной системы. Если вдруг пациент сомневается, из-за чего пропало обоняние, то лучше показаться врачу.

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