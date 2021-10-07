Катастрофа случилась 7 октября 1978 года. Фото: аэропорт «Кольцово»

43 года назад вечером в субботу в свердловском аэропорту «Кольцово» готовился к взлету Як-40. Это был турбореактивный пассажирский самолет, который создали в СССР для полета на местных авиалиниях. На борт воздушного судна по трапу поднимались один за другим 34 пассажира, среди которых было четверо детей. Также на борту было четыре члена экипажа. Сам самолет был не местным. Он относился к Казахскому управлению гражданской авиации. Из Свердловска он должен был доставить пассажиров в Джамбул (город в Казахстане, который сейчас называется Тараз, - Прим. Ред.)

Часы в аэропорту показали 19 часов 48 минут и 30 секунд, когда Як-40 оторвался от земли. Буквально через две минуты экипаж передал диспетчеру тревожные слова:

«Отказал левый двигатель, раз… заводите нас… мы на сто метров»

Диспетчер скомандовал делать левый разворот, чтобы можно было совершить посадку. А еще через мгновение он увидел в окно, как в вечерней темноте, среди холмов слева от взлетной полосы вспыхнуло пламя.

Падение самолета в 1978 году произошло в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Фото: аэропорт «Кольцово»

СОСНЫ И ЕЛИ БЫЛИ СРУБЛЕНЫ, ЧЕМОДАНЫ ВИСЕЛИ НА ДЕРЕВЬЯХ

Район Химмаш Екатеринбурга находится неподалеку от аэропорта. Набирая высоту, воздушные судна всегда пролетают мимо него. Поэтому, когда на взлете с самолетом что-то случается, жители Химмаша, как правило, узнают об этом первыми, еще до того, как самолет столкнется с землей. Например, в 1961 году самолет Ту-104, падая на местный пруд, даже разлил над домами авиационное топливо. Но в 1978-м многие узнали об очередной авиакатастрофе лишь следующим утром.

- Просто в этот раз самолет пролетал в стороне от Химмаша. Его даже никто не увидел, - рассказывает Ольга Старостина, жительница района. - Над самим поселком он тогда не пролетал.

Как выяснилось позже, самолет поднялся на высоту примерно в 120 метров, когда стало ясно, что продолжить полет не получится. После этого, экипаж по команде диспетчера стал поворачивать налево, как раз в сторону от Химмаша и в итоге врезался в поросший лесом холм. Сначала на высоте 23 метра он зацепился за деревья левой стороной, потом, пролетев еще 168 метров, врезался в землю. От фюзеляжа оторвались хвост, крылья и кабина. Полностью разрушенный самолет взорвался.

Як-40 выпускались в СССР с 1966 по 1981 годы. Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА

- Там рядом находится Нижне-Исетское кладбище, а за ним участок леса под номером три. У нас люди всегда ходили туда за грибами. И вот в этом-то месте и упал самолет, - рассказывает Николай Аникеев, местный житель. - В газетах об этом тогда не написали. Но люди на Химмаше об этом говорили много. Кто первым прибежал туда, застал нелицеприятное зрелище. Взрывом там все разбросало. На деревьях висели головы, руки, ноги. Личные вещи, чемоданы были повсюду. Мне соседи рассказывали, что пока милиция оцепление не выставила, там мародеры успели поживиться.

Самолет упал среди деревьев к югу от Нижне-Исетского кладбища. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

При падении самолета выжить не удалось никому. А спасательным службам оставалось только погасить пламя и собрать останки людей и обломки самолета.

- Там сосны и ели были срублены – он, как падал, посшибал их под углом, - говорит Николай. – От падения там воронка в земле образовалась. В нее потом мелкие остатки самолета сложили и закопали.

ВИНОВАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Расследование, которое проводилось после трагедии, показало, что причиной катастрофы стала совокупность факторов. Во-первых, перед взлетом экипаж не включил предварительный обогрев. Из-за этого началось обледенение, которое и привело к отказу левого двигателя, а также к падению тяги в двух других.

Во-вторых, сам двигатель перестал работать еще при разгоне на взлетно-посадочной полосе, но командир экипажа все равно решил взлетать. Третьей причиной трагедии стало то, что пытаясь решить проблему отказавшего двигателя, экипаж забыл убрать шасси, что осложнило набор высоты.

Также следствие пришло к выводу, что диспетчер зря дал экипажу команду уходить налево. Для этого воздушное судно находилось на слишком низкой высоте в 100 метров, когда минимальная разрешенная высота для такого маневра Як-40 на этом курсе – 350 метров. Это и привело к столкновению с холмом.

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