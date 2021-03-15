«Весь Химмаш залило авиационным топливом»: 60 лет назад на Нижне-Исетский пруд упал Ту-104

Самолет остановился в 350 метрах от берега. Фото: wikipedia.org

Нижне-Исетский пруд находится на южной окраине Екатеринбурга, аккурат между столицей Урала и аэропортом Кольцово. По его набережной в разные годы прогуливались выпускник строительного факультета Борис Ельцин и сосланный на Урал сын Лаврентия Берии (оба в 50-е жили в микрорайоне Химмаш, построенном на берегу пруда. - Прим. ред.).

А еще здесь 16 марта 1961 года на лед неудачно попытался приземлиться терявший высоту самолет Ту-104, на борту которого был 51 человек. Об этой авиакатастрофе в советские годы не говорили. Газеты не писали, по радио не сообщали.

В 60-летнюю годовщину трагедии «Комсомолка» нашла непосредственных очевидцев той трагедии и выяснила, из-за чего погибли люди.

СЛУЧАЙНО ВЫКЛЮЧИЛИ ИСПРАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Самолет Ту-104 должен был совершить рядовой полет - отвезти пассажиров из Хабаровска в Ленинград. Дорога неблизкая, поэтому в пути воздушное судно приземлилось в Новосибирске, где сменился экипаж, а затем сделало еще одну остановку в Свердловске. Вылет из столицы Урала произошел в 13:08.

Сам самолет был, что называется, обкатанным - с того момента, как его построили, налетал уже около 1600 часов. Да и погода была в Свердловске нормальная. Никто не думал, что вскоре после того, как Ту-104 оторвется от взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово у него вдруг откажет правый двигатель, а затем перестанет работать и левый, и на высоте в 150 метров воздушное судно весом больше 41 тонны станет терять высоту, планируя, словно бумажный самолетик, в сторону Химмаша.

- Я тогда учился в первом классе и как раз после уроков возвращался домой по Грибоедова, главной улице Химмаша, - вспоминает Николай Аникеев. - Жили мы в частном доме у Нижне-Исетского пруда. Вдруг на середине улицы слышу какой-то шум. А надо понимать, что в те годы самолеты над нами постоянно пролетали, аэропорт все-таки рядом. Но от них всегда был сильный гул. А здесь без гула, просто какой-то шум. Я оборачиваюсь и вижу, как над Химмашем низко очень, буквально над домами, летит самолет.

Несмотря на то, что воздушное судно буквально разорвало на три части, большинству пассажиров удалось выжить. Фото: aviaforum.ru

Как выяснилось впоследствии, правый двигатель отказал из-за того, что в турбине оборвалась лопатка. Самолет мог бы лететь и на одном лишь левом двигателе. Но, к несчастью, тут уже вмешался человеческий фактор. После отказа правого двигателя Ту-104 стало трясти так, что по приборам было невозможно определить, какой же все-таки двигатель перестал работать.

Тогда экипаж решил определить это по тому, как будет меняться шум каждого двигателя, если по очереди переводить их в положение малого газа. Тестируя таким образом исправный левый двигатель, стажирующийся командир воздушного судна случайно перевел рычаг в положение «выключено». И так самолет остался без обоих двигателей. Осознав, что случилось, экипаж стал готовиться к аварийной посадке на заледеневший пруд.

СНЕСЛО ПОЛОВИНУ ДОМА

- Пока он пролетал надо мной, у него из баков что-то хлестало. Потом уже я понял, что самолет сбрасывал топливо, чтобы сесть нормально, - вспоминает Николай. - Весь Химмаш был облит этим керосином. Очень сильно им пахло. Он пролетел надо мной и унесся дальше в сторону пруда. Ну я маленький тогда был. Внимания этому особенного не уделил. Пришел домой минут через 15 - 20. Мать с отцом были дома, смотрят в окно: «А чего это там люди бегут по пруду в сторону островов?» Я говорю, что самолет какой-то беззвучно туда полетел.

«Островами» на Химмаше в 60-е называли три небольших островка по центру пруда, через которые с одного берега на другой были протянуты линии высоковольтных электропередач. Снижаясь к пруду, Ту-104 своим килем в хвосте оборвал их, после чего, так и не выпустив шасси, коснулся льда. Несмотря на то, что был март, лед был все еще толстым и выдержал вес самолета. Почти 900 метров он скользил по нему, двигаясь в сторону северного берега, после чего вылетел на сушу, где были деревья, частные жилые дома и работал санаторий для летчиков.

- Там был сосновый бор. В одном из домов бабушка и дедушка в тот момент сидели и пили чай, - говорит Николай Аникеев. - Затем вдруг резко произошел удар, полкомнаты им самолетом снесло, а они как сидели, пили чай, так и сидят, пьют. От неожиданности даже не поняли, что произошло.

ПОГИБЛА ДОКТОР, ЗНАМЕНИТАЯ НА ВЕСЬ СССР

Ту-104 остановился, лишь когда ушел вглубь берега на 350 метров. После столкновений с деревьями и зданиями его развернуло и раскололо на три части. Позади него на земле осталась глубокая борозда и обломки от заборов и строений. Сейчас на этом месте перекресток улицы Алтайской и переулка Отпускников, а также гаражи и высотные жилые дома. А тогда была преимущественно лесополоса.

Знаменитый советский доктор Анна Беневоленская успела пристегнуть внука, но не себя... и погибла. Фото: предоставлено Константином Голодяевым

При катастрофе пострадали 24 пассажира. Экстренные службы увезли их в больницы города. Также погибли семь человек. Двое из числа тех, кто отдыхал в санатории для летчиков. Погибли и командир воздушного судна вместе со стажером.

Среди пассажиров погибших было трое. Одна из них - знаменитый на весь СССР доктор Анна Беневоленская из Новосибирска. Она была первым заслуженным врачом РСФСР в своем городе, работала депутатом горсовета. Анна Беневоленская знаменита также тем, что в годы войны создала систему медицинских служб на стратегическом комбинате боеприпасов и руководила двумя больницами. В Ленинград она летела на самолете со своим внуком.

- По словам ее дочери, Надежды Павловны, Анна Беневоленская успела пристегнуть внука Сашку, и он выжил, а себя - нет, и поэтому погибла, - рассказывает Константин Голодяев, автор книги «Старый Новосибирск». - На ее похоронах «вся улица Станиславского от сада Кирова была запружена таким огромным количеством народа, что милиционерам пришлось перекрывать движение».

Сейчас на набережной Нижне-Исетского пруда уже нет ничего, что напоминало бы о той авиакатастрофе. Мемориал в годы СССР никто не поставил. Что же касается причин авиакатастрофы, то эксперты в ходе расследования пришли к выводу, что лопатка в турбине правого двигателя оборвалась из-за так называемой усталости материала.

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