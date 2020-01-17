«Приснилось, что упадет самолет, и я выйду замуж за летчика»

1989 год, осень. Жительница небольшого уральского городка Первоуральск (в 40 км от Свердловска, так тогда назывался Екатеринбург. - Ред.) 39-летняя Галина Скорынина работает на заводе резчиком. Воспитывает сына и дочь от первого брака - с мужем она развелась еще десять лет назад.

- Это странно, но где-то за два месяца до трагедии мне приснилось, что у нас в городе рухнет самолет. И что я выйду замуж за летчика, - вспоминает Галина. - Когда же узнала, что за городом упал Ту-134, поняла, что сон страшным образом начал сбываться...

ЗАГОРЕЛСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА

То был рейс из Тюмени в Волгоград через Уфу. 13 января 1990 года, в 12:24 по московскому времени борт с 65 пассажирами и 6 членами экипажа вылетел из тюменского аэропорта Рощино. Управлял самолетом командир Владимир Дунаев.

Спустя 21 минуту после взлета в кабине Ту-134 сработала пожарная сигнализация.

- Включилось табло «Пожар в багажном отделении», - рассказывает Александр Лукьянов, который был на том рейсе бортмехаником. - Открываю багажное отделение - оттуда валит черный дым. Надел маску, захлопнул дверь, пошел в кабину, доложил. Вдруг включилось табло: пожар во вспомогательно-силовой установке, в первом и втором двигателях.

В тот момент Ту-134 пролетал над Свердловской областью. А в самом Свердловске погода нелетная: «минус» 30, валит снег. Из-за пожара приборы навигации не работают, а без них на аэродром зайти невозможно...

Ту-134 был самым массовым самолетом в СССР.Фото: РИА Новости

ВОСЕМЬ МИНУТ АДА

Самолет горел и в любую секунду мог взорваться прямо в воздухе. Приняли решение идти на посадку. Снижение длилось восемь минут.

- Для экипажа это были восемь минут ада, - вздыхает Владимир Щипакин, в те годы командир летного отряда, в который входил Ту-134 Дунаева. - Самолет пробил облака и снижался над Первоуральском. Вокруг густые леса.

Владимир Дунаев имел ценный опыт - на авиационных химработах (распрыскивал пестициды на небольших самолетах. - Ред.). Углядел среди деревьев заснеженное поле. На авиахимработах он научился лавировать между деревьями. Сумел пролететь между высоких заводских труб, не задев их.

Но поле оказалось слишком коротким - около 1000 метров, а для посадки Ту-134 нужно было минимум в полтора раза больше. И садились на огромной скорости.

- По краю поля - деревья. Приземлялись по очень крутой траектории, - объясняет Щипакин. - Закрылки выпустить не могут, ничего не работает. Шли с «чистым крылом», как у нас говорят, и с выпущенным шасси.

Самолет после касания с замерзшей, заснеженной землей два раза подпрыгнул.

- Было бы все нормально, если бы не поливная система на поле, - сокрушается Щипакин. - Она срезала самолету правое крыло, он перевернулся, начал биться о деревья. Все, кто был в кабине, кроме бортмеханика, погибли...

Благодаря мастерству пилотов в авиакатастрофе выжили 44 человека. 27 человек, увы, погибли.

На месте падения самолета под Первоуральском был установлен мемориальный камень. Фото: из личного архива семьи Лукьяновых.

НА СДАЧУ КРОВИ ВЫСТРОИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ

Охваченный огнем самолет пронесся над домами, его увидели жители города. Через 10 минут после крушения к обломкам самолета подъехали пожарные и «скорые». Прибежали и многие жители Первоуральска. Оказывали первую помощь пострадавшим.

- Больше 200 человек тогда выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для переливания, хотя такого количества доноров и не нужно было, - вспоминает Нина Красковская, возглавлявшая тогда отделение Красного Креста на заводе Первоуральска.

Трактористы вызвались расчищать дорогу от города к месту падения - толщина снега в поле была больше метра. Первоуральцы помогали вытаскивать из-под обломков самолета пострадавших и погибших.

- Был мороз. Помню, какой-то мальчишка отдал свою фуфайку, чтобы согреть пассажира, - вспоминает Виктор Щипакин. - Видно, что из бедной семьи. Позже, когда комиссия с расследованием приехала в Первоуральск, пареньку летную куртку выдали, чтобы было в чем в школу ходить.

ЛЮБОВЬ НА ОБЛОМКАХ

Наша героиня, Галина Скорынина на заводе состояла в санитарной бригаде. Она одна из первых узнала о трагедии. Ее отправили в гостиницу, принимать семьи погибших и пострадавших.

- Было очень тяжело. Помню, дедушка приехал, а у него восьмимесячная внучка погибла, он ни разу ее так живой и не увидел, - со слезами на глазах вспоминает Галина. - Разместив родных пострадавших в гостинице, я пошла в больницу. Зачем? Все горожане туда шли, кто с пирожками, кто еще с чем - кормили, поддерживали как могли. И там же я увидела Сашу...

Из экипажа выжили только двое. Один из них - бортмеханик Александр Лукьянов. При падении он сильно ушибся головой, большая часть случившегося до сих пор стерта из его памяти.

Спустя девять месяцев после авиакатастрофы Александр и Галина поженились. Фото: из личного архива семьи Лукьяновых

Первое время из-за сильной травмы Александр был не в себе. Не понимал, где он, даже забыл, что курит. Из-за травмы у него перестала двигаться правая рука - не восстановилась она до сих пор.

- Я по жизни молчун, а Галя оказалась разговорчивой. С первых минут знакомства мне было с нею легко. Она помогала, поддерживала. Не хотел ее отпускать ни на секунду, - вспоминает Александр.

- Саша как в бреду был, - вспоминает Галина. - Когда видел какие-то кнопки в больнице, нажимал их, думал, что все еще в самолете. Потом, когда ему стало лучше, просил меня его в больнице навещать. А я все о сне своем думала...

«ПРИЕЗЖАЙ СРОЧНО»

- Спустя какое-то время Саша поехал домой в Волгоград, а я с подругой в Анапу рванула отдохнуть. И Саша стал мне телеграммы слать одну за другой: «Приезжай срочно», - рассказывает Галина. - Я испугалась, думала, что-то случилось. Ведь любила его уже тогда, хоть и младше он меня на десять лет (смеется). Срочно взяла билет. Через 20 часов была в Волгограде. А он меня с цветами на машине встречает на вокзале. Говорю: «Саша, почему ты мне такие телеграммы присылал?»

А он отвечает: «Будь моей женой». Я сразу согласилась.

Свадьбу Александр и Галина сыграли через девять месяцев после страшной авиакатастрофы, 24 ноября 1990 года. Александр к тому времени развелся с первой супругой и переехал из Волгограда в Первоуральск. От первого брака у него, как и у Гали остались дочь и сын.

А еще через девять месяцев у молодоженов родилась общая дочка.

В авиацию Александр из-за травм вернуться не смог. Работает на Первоуральском заводе, занимается хозяйством. Сам построил и дом, и баню, несмотря на то, что действует у него только одна рука. Сейчас Александр и Галина уже дедушка и бабушка. У них две внучки и внук.

Бортмеханик Александр и Галина познакомились благодаря авиакатастрофе. Сейчас у них уже трое внуков. Фото: из личного архива семьи Лукьяновых

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Присвоить экипажу Орден Мужества

На месте падения самолета в поле под Первоуральском стоит камень с мемориальной табличкой. Каждый год 13 января выжившие пассажиры и жители Первоуральска собираются у него, чтобы помянуть погибших.

- То, что сделал экипаж Дунаева, до сих пор недооценивают, - уверяет Виктор Щипакин. - Поэтому мы, ветераны, решили добиться справедливости. Оформляем документы, чтобы экипаж Ту-134, разбившегося под Первоуральском, был награжден Орденами Мужества. Не только для того чтобы прославить Дунаева, но и чтобы показать молодым пилотам, как работают настоящие летчики - как они находят решение в самых сложных ситуациях.

ОФИЦИАЛЬНО

Из-за чего загорелся самолет

Основная причина пожара на борту Ту-134 – короткое замыкание электрических проводов, вызванное нарушением изоляции. Пожар начался по левому борту в багажном отсеке. Это был единственный очаг возгорания. Согласно исследованиям двигатели в самолете были исправными.